La tour principale en forme d’une fleur de lotus. Photo: CVN

An Giang (VNA) - Situé au pied du mont Sam, dans la ville de Châu Dôc, province d’An Giang, le sanctuaire de Ba Chua Xu (Sainte Mère Xu) est un des monuments historiques, architecturaux et spirituels les plus visités du Sud du Vietnam.

Quand on parle du mont Sam ou de Châu Dôc, on pense tout de suite à ce sanctuaire, célèbre non seulement à An Giang mais aussi dans toute la région Sud-Ouest. Ce lieu de culte attire annuellement quatre millions de visiteurs venus pour le contempler, faire le pèlerinage, présenter des offrandes et renforcer leur foi.

Datée du VIe siècle, la grande statue de la Déesse Xu représente un personnage aux cheveux bouclés qui rappelle les traits de la divinité hindoue Shiva.

Le sanctuaire n’est pas seulement reconnu pour ses valeurs spirituelles mais encore pour son architecture unique et magnifique. À l’origine, il était composé de matériaux rudimentaires - feuilles et bambous. En 1870, il a été reconstruit en briques. Entre 1972 et 1976, lors d’une grande rénovation sous la houlette des architectes Huynh Kim Mang et Nguyên Ba Lang, l’édifice s’est vu ajouter une tour de trois étages en forme de fleur de lotus. Ses toit sont par la suite été recouverts de tuiles de jade bleu.

Au sommet du mont Sam, qui culmine à 260 m, les visiteurs peuvent aussi contempler un joli panorama sur les plaines alentour.

La fête de Ba Chua Xu est célébrée du 23e au 27e jour du 4e mois lunaire, le 25e étant le jour le plus important. –CVN/VNA