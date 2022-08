Photo : VNA

Hanoi (VNA) - VietnamWood, l’un des plus grands salons du sud-est asiatique sur l’industrie du bois, se tiendra du 18 au 21 octobre prochain au Centre des expositions de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.Des entreprises venant de 22 pays et territoires, dont l’Allemagne, l’Autriche, la France, le Canada, les États-Unis et Taïwan (Chine) ont confirmé leur participation, a annoncé ce samedi Chan Chao International, l’organisateur de l’événement.Deuxième exportateur au monde du bois, le Vietnam a réalisé une belle croissance en matière de meubles de décoration intérieure. Les producteurs vietnamiens sont désormais capables d’éxécuter des commandes importantes pour les clients les plus exigeants, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon. - VOV/VNA