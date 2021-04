Vietnam AutoExpo. Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) – Le salon Vietnam AutoExpo 2021 aura lieu du 19 au 22 août 2021, au Centre national de conférences (NCC) à Hanoï, réunissant les principales marques de véhicules utilitaires, spécialisés, de construction, ainsi que celles de motos, d'automobiles et d’industries de soutien ...



Le 17e Salon international des véhicules, des transports et des industries de soutien - Vietnam AutoExpo 2021, est conjointement organisé par l'Institut d'études stratégiques sur les politiques industrielles et commerciales (VIOIT), l’Association vietnamienne des industries de soutien (VASI), la Société des ingénieurs automobiles du Vietnam (VSAE) et la société de publicité et des foires-expos C.I.S Vietnam.



En 2019, le salon Vietnam AutoExpo a réuni 12 grandes marques des industries de l’automobile et de la moto, 180 producteurs et distributeurs de pièces détachées, entreprises des industries de soutien, banques… Avec de nombreuses activités organisées en quatre jours, le salon a accueilli plus de 38.000 visiteurs.-VNA