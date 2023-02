Hanoi (VNA) – Le salon international de la construction, de l’exploitation minière et des transports du Vietnam 2023 (Contech Vietnam 2023) aura lieu du 21 au 24 avril au Centre national des expositions de la construction, à Hanoï, a annoncé mardi le comité d’organisation.



La conférence de presse pour annoncer le salon international Contech Vietnam 2023. Photo : VNA

Organisé par la société par actions de la publicité et des foires internationales de Hanoï (Hanoi Advertising and International Fair - HADIFA) et la société Trinton Events, l’exposition présentera des ouvrages, des matériaux de construction, des technologies de l’exploitation minière et des transports.

Le salon devrait attirer des exposants et des marques venus d’Allemagne, d’Espagne, du Japon, de Suède, des États-Unis, de la République de Corée, de Chine, de Taïwan (Chine), de Thaïlande, d’Australie, de Singapour et du Vietnam.

Le Anh Duc, représentant du comité d’organisation, a déclaré que l’événement serait l’occasion pour les entreprises de se présenter et de faire la promotion de leurs marques, mais également de créer des conditions permettant aux investisseurs et aux professionnels d’échanger des informations, de rechercher des partenaires et de stimuler la promotion commerciale.

Sont également prévus des séminaires et activités de connexion d’entreprises. -VNA