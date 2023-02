Phnom Penh, 15 février (VNA) - Le Cambodge commencera à bénéficier en avril du régime commercial des pays en développement (DCTS) du Royaume-Uni, un nouveau type de préférence douanière dévoilé par le pays européen en août 2022.

Un marchand de riz à Phnom Penh, au Cambodge. Photo : AFP/VNA

L'ambassadeur britannique au Cambodge, Dominic Williams, a déclaré que le DCTS remplacera l'ancien système de préférences généralisées (SPG) et entrera en vigueur en avril. Le Cambodge sera automatiquement répertorié comme l'un des pays bénéficiaires.Le Cambodge bénéficie déjà du SPG du Royaume-Uni qui accorde aux exportations un accès en franchise de droits et sans quota au marché britannique.Mais le DCTS remplacera et améliorera l'ancien régime de préférences commerciales, avec une nouvelle approche concernant l'origine des marchandises exportées du Cambodge vers le Royaume-Uni, selon le diplomate.Le principal changement entre le SPG et le DCTS concerne les règles d'origine, a déclaré Dominic Williams, expliquant que le nouveau régime commercial devrait faciliter l'exportation de marchandises partiellement fabriquées au Cambodge et partiellement fabriquées dans un autre pays vers le Royaume-Uni.Les marchandises fabriquées à 100% au Cambodge bénéficient déjà d'un accès en franchise de droits au Royaume-Uni, a-t-il souligné.En 2022, le Royaume-Uni était la destination finale de 3,94 % des exportations totales du Cambodge, selon les données du Département général des douanes et accises. La plupart d'entre eux étaient des produits vestimentaires.Le porte-parole du ministère du Commerce, Pen Sovicheat, a déclaré que le Cambodge augmenterait encore ses exportations vers le marché britannique par le biais du DCTS, exprimant son espoir d'une augmentation des exportations de produits liés à l'agriculture, en particulier ceux avec des indications géographiques (IG), comme le poivre de Kampot ou le sucre de palme.- VNA