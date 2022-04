Le webinaire voit la participation de nombreuses entreprises vietnamiennes et britanniques. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Un webinaire intitulé "Potentiel des exportations de meubles en bois vers le marché britannique" a été organisé le 19 avril par le Département de promotion du commerce, en collaboration avec l'Association de l’artisanat et de l’industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA) et le l’Office du Commerce du Vietnam au Royaume-Uni.

Le but était de renforcer les liens entre les entreprises des deux pays, de discuter des opportunités, défis et solutions pour promouvoir les exportations de meubles en bois vers le Royaume-Uni.

Le webinaire a donné un aperçu du marché de l'ameublement et de la tendance de consommation au Royaume-Uni, de la situation des exportations vietnamiennes de meubles vers ce marché, et a mis à jour les exigences, normes et certificats pour les produits d'ameublement importés.

A cette occasion, des experts britanniques ont répondu aux questions des entreprises vietnamiennes participantes sur le marché britannique du meuble et les exigences de ce marché.

Selon Vu Ba Phu, chef du Département de promotion du commerce, malgré les impacts du COVID-19, les exportations nationales de bois et de produits dérivés ont atteint plus de 14,8 milliards de dollars en 2021, soit une hausse annuelle de 19,7%.

Le Royaume-Uni est classé quatrième parmi les cinq plus grands débouchés de meubles en bois vietnamiens, après les États-Unis, le Japon et la République de Corée. Les exportations de ce groupe de produits vers le Royaume-Uni ont rapporté près de 267 millions de dollars en 2021 (+16,4%) et plus de 72 millions de dollars au premier trimestre 2022.

Production de meubles en bois à Binh Duong. Photo: VNA



Selon Erica Colson, directrice de marketing mondial de l'Institut de normalisation britannique (British Standards Institution-BSI), tous les produits importés doivent être étiquetés UKCA, une exigence de marquage de conformité qui est utilisée pour les produits mis sur le marché au Royaume-Uni, ou le marquage CE, un signe de conformité aux normes européennes. À partir de 2023, le marquage UKCA sera la seule norme en place au Royaume-Uni.

Erica Colson a suggéré aux entreprises vietnamiennes de suivre les informations du ministère britannique du Commerce international (DIT), du BSI, de l'Autorité des normes publicitaires (ASA) et de l'Association d'étude de l'industrie du meuble (FIRA), pour mieux comprendre les exigences et normes du marché britannique pour les meubles en bois. -VNA