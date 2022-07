L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam (gauche) et le président de la Banque Kiraboshi, Hisanobu Watanabe. Photo : VNA



Tokyo (VNA) - La société par actions du groupe Tan Long, en coopération avec la Banque Kiraboshi, a organisé le 30 juin une cérémonie de lancement sur le marché japonais du riz ST25 de marque A An.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, a hautement apprécié les efforts de la Banque Kiraboshi et du groupe Tan Long pour faire pénétrer le riz ST25 sur un marché aussi exigeant que le Japon.

Nguyen Chanh Trung, directeur général adjoint de la société par actions du groupe Tan Long. Photo : VNA



« Le Vietnam est l'un des principaux exportateurs de riz au monde. Le riz vietnamien est présent sur plus de 100 marchés à travers le monde. Cependant, c'est la première fois que le riz vietnamien est présent sur le marché japonais », a-t-il estimé, espérant que les consommateurs japonais apprécieraient ce riz spécial et que davantage de produits à base de riz du Vietnam pénétraient avec succès dans ce marché.

La société par actions du groupe Tan Long a commencé la production de riz dans le delta du Mékong en 2017, a fait savoir son directeur général adjoint Nguyen Chanh Trung. « La coopération entre la société et les agriculteurs vise des produits propres et de haute qualité pour exporter vers le Japon. Cela contribue non seulement à améliorer la valeur des produits, mais encore à augmenter les revenus des agriculteurs.», a-t-il ajouté.

Le président de la Banque Kiraboshi, Hisanobu Watanabe. Photo : VNA

Selon des statistiques de la Douane japonaise, en 2021, les exportations de riz du Vietnam vers le Japon n'ont atteint que 48,7 millions de yens, en hausse de 73% par rapport à 2020, mais ne représentant que 0,09% du total des importations japonaises de riz. -VNA