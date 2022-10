Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Jusqu’en octobre 2022, le groupe Loc Troi avait reçu des commandes d'exportation de 400.000 tonnes de riz vers le marché de l'Union européenne (UE) en 2023.

L’information a été rendue publique lors de la cérémonie de signature, le 24 octobre à Ho Chi Minh-Ville, d'une enveloppe de crédit de 100 millions de dollars entre le groupe Loc Troi et sept banques (une banque vietnamienne et six banques étrangères) pour aider les agriculteurs à produire du riz de haute qualité.

Selon Nguyen Duy Thuan, directeur général du groupe Loc Troi, après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA), son groupe a été sélectionné pour exporter un premier lot de riz vers l'UE. Jusqu'à présent, il y a exporté environ 30.000 tonnes.

En septembre dernier, un lot de 500 tonnes de riz du label Com VietNam Rice a été dispatché dans les rayons de grandes chaînes de supermarchés en France. Ensuite, les clients ont importé 500 tonnes supplémentaires. Ainsi, en un mois, 1.000 tonnes de cette marque ont été écoulées.

Pour l’heure, le groupe Loc Troi est en lien avec plus de 200.000 foyers d'agriculteurs gérant près d'un million d'hectares de terres arables, où est appliqué un strict processus de production à grande échelle avec mécanisation et réduction des coûts, assurant de bons bénéfices aux paysans.-VNA