Kuala Lumpur (VNA) - Plusieurs économistes prévoient que le ringgit malaisien (RM) continuerait de subir une pression à la baisse par rapport au dollar américain au second semestre 2023, dans le contexte de la forte hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed).



Des études de la Hong Leong Investment Bank en Malaisie prévoient que le RM aurait tendance à se déprécier au second semestre 2023, à 4,67 RM/USD.



Le fournisseur de services financiers MIDF Research prévoit que le taux de change serait en moyenne de 4,43 RM/USD en 2023 et de 4,20 RM/USD à la fin de 2023.



Selon MIDF Research, la forte hausse des taux d'intérêt de la Fed depuis le début de 2022 rend l'USD plus fort et le RM continuerait de se déprécier alors que la Fed continuerait de retarder la baisse des taux d’intérêt.



Cependant, MIDF affirme que le cours du RM est toujours bien contrôlé, aidant l'économie à maintenir sa croissance et l'excédent commercial de produits clés tels que le pétrole brut, le gaz naturel liquéfié et l’huile de palme...-VNA