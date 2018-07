Ho Chi Minh-Ville, 7 juillet (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyên Thiên Nhân a organisé le 6 juillet une réception dans la mégapole économique du Sud pour Huang Kunming, membre du BP, secrétaire du secrétariat du CC du Parti communiste chinois (PCC) et chef de la Commission centrale de propagande du PCC.

Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyên Thiên Nhân (gauche) et Huang Kunming, membre du BP, secrétaire du secrétariat du CC du Parti communiste chinois (PCC) et chef de la Commission centrale de propagande du PCC. Photo : VNA

Huang Kunming dirige une délégation du Parti communiste chinois pour participer au 14e colloque de théorie entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC), ayant pour thème « Réalité et expérience sur le Renouveau du Vietnam et politique d’ouverture de la Chine », qui a lieu le 6 juillet à Ho Chi Minh-Ville.Nguyên Thiên Nhân a félicité le succès de du 14ème colloque de théorie entre le CPV et le PCC, affirmant que le Vietnam veut toujours stimuler le développement intégral des liens avec la Chine pour apporter des bénéfices aux deux peuples.Huang Kunming, pour sa part, a déclaré que ce colloque a contribué à resserrer les relations entre les deux Partis et les pays, estimant que Ho Chi Minh-Ville continuera à prospérer à l'avenir.A cette occasion, les deux parties ont discuté des mesures visant à intensifier les échanges bilatéraux dans un proche avenir. - VNA