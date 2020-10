Hanoi (VNA) – Le rap est devenu l’un des genres musicaux les plus prisés au Vietnam, surtout chez les jeunes qui le considèrent comme un véritable moyen d’expression et d’affirmation. Désormais influent, il a pourtant dû faire sa place pour s’imposer.



Introduit au Vietnam au début des années 2000, le rap est en effet passé par des hauts et des bas au cours de ces deux dernières décennies. Tantôt populaire, tantôt objet d’indifférence, il semble désormais qu’il se soit durablement installé dans le milieu musical vietnamien.

Les membres du jury de "King of rap", une émission de rap sur la télévision nationale. Photo : KOR/CVN

Une vraie tendance



Au fil des années, le rap acquiert une popularité de plus en plus grande chez les jeunes viet-namiens. Ses vidéos comptent des millions de vues sur YouTube.



Actuellement, le nom des "King of rap" (Roi du rap) et "Rap Viêt" (Rap vietnamien), deux émissions télévisées à la recherche de nouveaux talents de rap, est sur les lèvres de tout le jeune public vietnamien. Nombreux sont ceux qui considèrent que le rap coule dans leur sang. Le rappeur Ngan (Court), de son vrai nom Luu Ðat, 26 ans, est normalement une personne introvertie. Toutefois, il se transforme avec le rap qui lui permet d’exprimer ce qu’il pense et ressent. "Je mets tous mes sentiments et pensées dans la diction. Je suis vraiment passionné par le rap", indique-t-il.



Quant au rappeur Sóc Nâu, âgé de 20 ans, il est habité par le rap depuis des années déjà. "Le rap me permet d’être moi-même et d’exprimer ma personnalité. Ce qui m’importe, c’est de pouvoir partager autant que possible sur la vie et les gens qui m’entourent", explique-t-il.



Nguyên Thanh Tuân s’est converti au genre depuis qu’un titre l’a touché au point de le faire pleurer. "Quand j’ai écouté la chanson Chi còn là hôi uc (Il ne reste plus que des souvenirs, interprétée par Lê Vu Ngoc Anh, dont le nom de scène est Nul Northside, ndlr), chaque mot et chaque vers m’ont vraiment et profondément marqué. Depuis, je trouve le rap passionnant", affirme-t-il.



Nguyên Thành Tôn, étudiant de l’Université d’économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville, estime que le rap repose sur des mélodies qui "vont directement dans les oreilles, des rythmes impactants et des vers très originaux par rapport aux autres genres musicaux".



Difficultés vaincues par la passion



Le rap et les rappeurs ont donc trouvé leur public. Toutefois, avant d’avoir pu rencontrer le succès tant désiré, certains chanteurs aujourd’hui célèbres ont dû énormément se battre. Dotés de très peu de moyens, ils ont traversé les difficultés avec la seule force de leur passion. Une vraie tendanceAu fil des années, le rap acquiert une popularité de plus en plus grande chez les jeunes viet-namiens. Ses vidéos comptent des millions de vues sur YouTube.Actuellement, le nom des "King of rap" (Roi du rap) et "Rap Viêt" (Rap vietnamien), deux émissions télévisées à la recherche de nouveaux talents de rap, est sur les lèvres de tout le jeune public vietnamien. Nombreux sont ceux qui considèrent que le rap coule dans leur sang. Le rappeur Ngan (Court), de son vrai nom Luu Ðat, 26 ans, est normalement une personne introvertie. Toutefois, il se transforme avec le rap qui lui permet d’exprimer ce qu’il pense et ressent. "Je mets tous mes sentiments et pensées dans la diction. Je suis vraiment passionné par le rap", indique-t-il.Quant au rappeur Sóc Nâu, âgé de 20 ans, il est habité par le rap depuis des années déjà. "Le rap me permet d’être moi-même et d’exprimer ma personnalité. Ce qui m’importe, c’est de pouvoir partager autant que possible sur la vie et les gens qui m’entourent", explique-t-il.Nguyên Thanh Tuân s’est converti au genre depuis qu’un titre l’a touché au point de le faire pleurer. "Quand j’ai écouté la chanson Chi còn là hôi uc (Il ne reste plus que des souvenirs, interprétée par Lê Vu Ngoc Anh, dont le nom de scène est Nul Northside, ndlr), chaque mot et chaque vers m’ont vraiment et profondément marqué. Depuis, je trouve le rap passionnant", affirme-t-il.Nguyên Thành Tôn, étudiant de l’Université d’économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville, estime que le rap repose sur des mélodies qui "vont directement dans les oreilles, des rythmes impactants et des vers très originaux par rapport aux autres genres musicaux".Difficultés vaincues par la passionLe rap et les rappeurs ont donc trouvé leur public. Toutefois, avant d’avoir pu rencontrer le succès tant désiré, certains chanteurs aujourd’hui célèbres ont dû énormément se battre. Dotés de très peu de moyens, ils ont traversé les difficultés avec la seule force de leur passion.