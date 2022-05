Le ministre indonésien de la Coordination de l'économie, Airlangga Hartarto. Photo : https://www.thejakartapost.com/

Jakarta, 30 mai (VNA) - L'Indonésie et le Qatar se sont engagés à promouvoir leurs relations économiques bilatérales, dans lesquelles le Qatar a accepté d'investir plus de 500 millions de dollars dans le projet touristique indonésien "10 New Balis".Le ministre indonésien de la Coordination de l'économie, Airlangga Hartarto, a rencontré le ministre qatari des Finances, Ali bin Ahmed Al Kuwari, au sujet de l'accord en marge du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse.Les deux parties ont eu une discussion positive sur les relations bilatérales et ont affirmé l'engagement de leurs pays à renforcer les liens économiques.Ils ont également discuté du soutien continu du Qatar dans l'exploitation du potentiel économique de l'Indonésie, notamment l'initiative de l’autorité d’invessetissement de Qatar d'investir plus de 500 millions de dollars dans le projet touristique national "10 New Balis".Le projet de développement prioritaire fait partie de la campagne d'investissement touristique que le gouvernement indonésien promeut depuis 2018 dans le but de développer 10 nouveaux pôles touristiques de renommée mondiale, comme Bali.L'investissement du Qatar dans le projet devrait contribuer à la croissance et au développement économiques à long terme de l'Indonésie et avoir un impact transformateur sur les communautés locales.Le commerce entre l'Indonésie et le Qatar a augmenté ces dernières années pour atteindre 687 millions de dollars en 2020.Airlangga a déclaré que même si le pays avait été durement touché par la pandémie de COVID-19, l'Indonésie avait rebondi et enregistré une croissance de 5,1 % au premier trimestre 2022.- VNA