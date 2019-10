Cérémonie de signature de l’accord de coopération stratégique entre le Fonds d’investissement Vietnam Silicon Valley et le groupe financier sud-coréen Wellcome. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Fintech Summit a été crée en 2014 par le Fonds d’investissement Vietnam Silicon Valley et le groupe financier sud-coréen Wellcome. Il a pour vocation de mettre en relation des investisseurs et des start-up opérant dans le secteur de la technologie financière.



La technologie financière aussi dénommée Fintech est la contraction des mots financial et technologies. C’est ainsi que l’on désigne l’ensemble des sociétés qui interviennent dans le domaine de la finance et notamment le secteur bancaire et financier, en vue d’y apporter une innovation, d’améliorer leur efficacité ou de proposer de nouveaux services.



La technologie financière est un secteur nouveau au Vietnam et les start-up y opérant sont encore peu nombreuses par rapport aux autres marchés en Asie-Pacifique comme Singapour ou l’Indonésie. Celles-ci se concentrent principalement sur les services de paiement en ligne, le porte-monnaie électronique ou encore les plateformes de prêts de pair à pair même si de nombreux secteurs restent à exploiter comme les assurances technologiques, l’évaluation des risques-clients, l’investissement ou le financement participatif.



Pham Hông Quât, directeur du Département de Développement du marché et des entreprises scientifiques et technologiques, relevant au ministère des Sciences et des Technologies explique : « La technologie financière est un secteur très porteur. Nous proposons au gouvernement des mesures en faveur des start-up vietnamiennes. Nous travaillons pour rendre l’environnement des affaires plus attractif et faciliter les activités des entreprises ».



Le projet Fintech ouvre de grandes opportunités aux startups spécialisés dans le paiement en ligne, la monnaie numérique, la Blockchain ou encore le management d’entreprises. Han Ngoc Tuân Linh, PDG du Fonds d’investissement Vietnam Silicon Valley : « Nous procédons à des appels de fonds auprès des investisseurs physiques. Les fonds ainsi collectés sont investis dans les start-up. Nous traitons aussi les offres de partenariat avec les entreprises étrangères, notamment sud-coréennes… Chaque année, nous procédons à un appel d’offre et l’entreprise sélectionnée se voit attribuer entre 20 à 50 mille dollars américains »