La cérémonie de remise des VUPA 2020. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le projet Cat Ba Amatina de la Société par actions d’Investissement et de Tourisme Vinaconex (Vinaconex-ITC) a remporté un prix spécial lors de la 2e édition des Prix nationaux de l'urbanisme (VUPA 2020).

Le projet, connu sous le nom de « Carte détaillée de planification de la construction à l'échelle 1/500e de la zone urbaine touristique de Cai Gia – Cat Ba Amatina - dans la ville de Hai Phong », a remporté le prix spécial de la catégorie « Projets de planification de la construction ».

Un total de quatre prix spéciaux, 18 prix d'or, 16 d'argent, 25 de bronze et 25 d’encouragement ont été remis lors de la cérémonie de remise des prix tenue à Hanoï le 12 décembre.

Ils ont été sélectionnés parmi plus de 180 candidatures envoyées au comité d'organisation dans cinq catégories: projets de planification de construction, projets achevés, publications sur la planification, gestion du développement urbain et qualité de l'environnement urbain.

Organisés pour la première fois en 2018 par l'Association vietnamienne de planification du développement urbain en collaboration avec le ministère de la Construction, le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, la Chambre de Commerce et d’Industrie vietnamienne (VCCI), les VUPA visent à honorer d'excellents projets de planification, créatifs et innovants, orientés vers le développement durable, vert et intelligent. -VNA