Hanoï (VNA) - Le programme «Printemps au pays natal 2021», destiné aux Vietnamiens à l’étranger, a eu lieu dans la soirée du 4 février à l'Opéra de Hanoï.

Cet événement a été organisé par le Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d’outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères.

Cette année, en raison du COVID-19, le programme a eu lieu sans public en direct et a été retransmis en direct sur les chaînes VTV1 et VTV4, et sur les plateformes VTVgo et vtn.vn de la Télévision nationale.

S'exprimant en ligne dans le cadre du programme, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique et Premier ministre, a adressé les meilleurs vœux du Nouvel An lunaire aux Vietnamiens vivant, travaillant et faisant des études à l'étranger.

Il a déclaré que de nombreuses nouvelles préconisations et politiques avaient été définies lors du 13e Congrès national du Parti, promettant de mobiliser toutes les ressources possibles de la nation pour un développement plus rapide.

Concernant la lutte contre le COVID-19 depuis fin janvier, le chef du gouvernement a affirmé que la pandémie était généralement sous contrôle et les efforts se poursuivaient pour assurer aux habitants un Tet en sécurité et avec bonheur.

Nguyen Xuan Phuc a souligné que le Parti et l'État respectaient toujours les contributions de la diaspora au développement de nombreux domaines, ainsi que leur don de près de 80 milliards de dôngs et d’aides matérielles en faveur de la lutte contre le COVID-19 et des sinistrés des intempéries au Centre.

Le montant total des envois de fonds de ces cinq dernières années a atteint près de 75 milliards de dollars, constituant une source précieuse pour le développement national, a-t-il indiqué, avant de déclarer apprécier les idées, opinions et idées apportés par des « Viet kieu » aux projets de documents du 13e Congrès national du Parti.

Dans l'après-midi du 5 février, par délégation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Minh Khoi, président du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d’outre-mer, présentera des cadeaux du Premier ministre à des « Viet kieu » exemplaires.-VNA