Une performance de Hora Shemesh. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - Le programme «Harmonie folklorique entre Israël et le Vietnam» s'est déroulé le 29 août dans la province montagneuse septentrionale de Lao Cai, présentant 12 représentations de la troupe de danse folklorique israélienne Hora Shemesh et de la troupe de musique folklorique de Lao Cai.

Fondée il y a 25 ans, la grande troupe de danse Hora Shemesh est réputée pour ses costumes colorés et son utilisation de la musique édifiante, brossant un tableau intéressant de la culture et de la vie israélienne.

Lors de cet événement, la troupe israélienne a interprété plusieurs danses traditionnelles et modernes dont les thèmes étaient la production et le travail, la vie quotidienne et la beauté naturelle.

Une performance de la troupe de la province de Lao Cai. Photo: VNA

La troupe de la province de Lao Cai, quant à elle, a mis en scène des danses et des chansons traditionnelles imprégnées de la culture du Nord-Ouest.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur d’Israël au Vietnam Nadav Eshcar a souligné l'importance des relations diplomatiques entre les deux pays, tout en affirmant que les activités d’échanges culturels et artistiques contribuaient à intensifier les liens et la compréhension mutuelle entre les deux peuples, ainsi qu’à promouvoir l’image d’Israël auprès des Vietnamiens.

Le 25 août, la troupe de danse Hora Shemesh avait interprété un spectacle à Hanoï.-VNA