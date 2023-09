Hanoi (VNA) - Le Programme d’évaluation des compétences des futurs soldats de la paix de l’ONU (CEPPP), une activité dans le cadre du cycle 4 de la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM-Plus) du Groupe de travail d’experts sur les opérations de maintien de la paix (PKO-EWG) s’est terminé jeudi 21 septembre à Hanoi.

Le général de corps d'armée Phung Si Tân, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, à Hanoi, le 21 septembre. Photo: VNA

Avec la participation de 18 États membres de l’ADMM-Plus, l’événement de neuf jours coprésidé par le Vietnam et le Japon a marqué la première fois que le Vietnam a accueilli une activité multilatérale à grande échelle sur le maintien de la paix de l’ONU, affirmant son rôle, sa position et sa contribution aux mécanismes de coopération liés au maintien de la paix dans la région et dans le cadre de l’ADMM-Plus.Au cours du programme, les stagiaires ont reçu une instruction théorique approfondie combinée à une formation pratique au service des opérations des forces d’observation militaire, du génie et des forces médicales dans les missions de l’ONU.Dans son discours de clôture, le général de corps d’armée Phung Si Tân, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire du Vietnam (APV), a salué les efforts et les contributions des délégations étrangères participantes au succès final du programme.