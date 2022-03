Photo d'illustration: Internet



Hanoï (VNA) - Visa Vietnam a annoncé lundi 28 mars son programme de subventions She's Next qui soutient les petites entreprises appartenant à des femmes au Vietnam.

Les femmes entrepreneures peuvent postuler pour avoir une chance de recevoir l'une des trois subventions de 10.000 dollars chacune, en plus de recevoir du mentorat pendant un an pour encadrer et soutenir la croissance et l'expansion de l’entreprise.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 avril prochain, les femmes entrepreneures vietnamiennes peuvent soumettre leur candidature. Trois seront choisies pour bénéficier de ces subventions, a déclaré Dang Tuyêt Dung, directrice de Visa Vietnam et Laos.

Les femmes jouent depuis longtemps un rôle vital dans la communauté entrepreneuriale au Vietnam et sont un élément essentiel de la dynamique communauté en constante évolution des startup, a-t-elle dit, ajoutant que ce programme s'efforcera de fournir du capital à des femmes propriétaires d'entreprises pour atteindre leurs objectifs commerciaux.

Ce programme deviendra une force motrice, permettant aux femmes entrepreneures de promouvoir des idées et des initiatives en matière d'innovation, a souligné Nguyên Thi Tuyêt Minh, présidente du Conseil des femmes entrepreneures du Vietnam (VWEC).

Visa est un leader mondial des paiements numériques, facilitant chaque année les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. –VNA