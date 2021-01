Le 14e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 13e Congrès national du Parti évaluera les 10 ans (2011-2020) de mise en œuvre du Programme complété de 2011 et la réalisation de la Stratégie de développement socio-économique pour 2011-2020.

Ces 10 dernières années, le Programme complété de 2011 a affirmé ses grandes valeurs théoriques et pratiques, a déclaré le professeur associé et docteur Nguyên Viêt Thông, secrétaire général du Conseil de théorie du Comité central du Parti.

Ces 10 dernières années, plusieurs contenus clés ont été concrétisés tels que les caractéristiques du socialisme, et surtout les grandes relations, a-t-il souligné.

Le Programme est toujours le drapeau de l'idéologie, de combat et le drapeau pour rassembler la force de la grande union nationale pour édifier un Vietnam puissant, démocratique, équitable et moderne, a-t-il affirmé.

De son côté, le professeur et docteur Phung Huu Phu, vice-président permanent du Conseil de théorie du Comité central du Parti, a estimé qu’en 10 ans de mise en œuvre du Programme, en particulier pendant le 12e mandat du Parti, l’édification et le réajustement du Parti avaient été accélérés, ce qui avait permis de nombreux changements positifs.

L’édification du Parti a été mis en œuvre parallèlement au réajustement du Parti et s’est concentré sur les problèmes urgents, dans le but d’empêcher la dégradation de l'idéologie politique, de la vertu et du mode de vie ainsi que les phénomènes d'+auto-évolution+ et d'+auto-transformation+ au sein du Parti, de combattre la corruption, a-t-il rappelé, ajoutant que le leadership, le prestige du Parti et la confiance du peuple avaient été ainsi renforcés.

L’édification du Parti a également été menée de manière synchrone avec le développement et la modernisation du système politique, en mettant l’accent sur la construction d'un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, a-t-il indiqué.

Le travail législatif s’est amélioré, les réformes administrative et judiciaire ont été encouragées, la structure organisationnelle de l’Etat a été améliorée pour une meilleure performance.

Le professeur-docteur Nguyên Trong Chuân s’est déclaré convaincu que le 13e Congrès national du Parti soulèverait de nombreux problèmes sur le pays, le monde, sur la façon dont le Vietnam réduira les écarts avec les pays développés, tout en maintenant l'orientation socialiste.

Les réalisations du pays au cours de ces 35 ans de Renouveau, de ces 30 ans de mise en œuvre du Programme de 1991 de construction du pays pendant la période de transition vers le socialisme, en particulier au cours des 10 années de mise en œuvre du Programme complété de 2011, ont continué de justifier la politique de Renouveau du Parti, a-t-il déclaré.

Les grandes réalisations historiques ont illustré la créativité du Parti et du peuple, affirmant que la voie vers le socialisme est conforme à la réalité du Vietnam et à la tendance au développement de l’époque, que la direction correcte du Parti est le facteur décisif de la victoire de la Révolution vietnamienne. -VNA