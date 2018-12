Séoul, 6 décembre (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a remis le 6 décembre à Séoul l’Ordre d’amitié au professeur Ahn Kyong Hwan, président de l’Association d’étude sur la Vietnamologie en République de Corée pour ses contributions actives au développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux peuples vietnamien et sud-coréen.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân remet l'Ordre d'amitié au professeur sud-coréen Ahn Kyong Hwan. Photo : VNA

S’adressant à la cérémonie, la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a annoncé que la visite actuelle de la délégation parlementaire de haut rang du Vietnam vise à promouvoir les relations de partenariat de coopération stratégique entre le Vietnam et la République de Corée.

Soulignant le bon développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays au cours de 26 dernières années depuis l’établissement des relations diplomatiques, elle a estimé que parallèlement aux relations politiques, les liens dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation, la formation, la culture… obtiennent des résultats importants, dont la grande contribution des intellectuels et des organisations d’amitié, ainsi que du professeur Ahn Kyong Hwan.

Mme Nguyên Thi Kim Ngân a salué les contributions du professeur Ahn Kyong Hwan à la traduction des livres du Vietnam en langue sud-coréenne, ce qui aide les lecteurs sud-coréens à comprendre mieux la culture, la littérature, du Vietnam.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a souhaité que le professeur Ahn Kyong Hwan continue de contribuer davantage en vue de resserer la solidarité entre les deux peuples des deux pays.

À cette occasion, la présidente de l’AN, Nguyên Thi Kim Ngân, a remercié l'Association économique et culturelle République de Corée-Vietnam et son président Kwak Young-gil pour leur soutien à l'ambassade du Vietnam et à la communauté des Vietnamiens du pays.



Elle a invité l'Association à poursuivre ses programmes d'assistance en faveur des victimes de l'agent orange (AO) / dioxine au Vietnam et à soutenir les activités de l'Association d'étude sur la Vietnamologie.

Le professeur Ahn Kyong Hwan a promis de s’efforcer davantage de cultiver les relations d’amitié, de coopération entre les deux pays, en estimant que les relations économique, culturelle et d’éducation … entre la République de Corée et le Vietnam se développeront au fil des jours.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân effectue du 4 au 7 décembre une visite officielle en République de Corée, sur invitation de son homologue sud-coréen Moon Hee-sang. – VNA