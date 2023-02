Growatt inaugure une usine à Hai Phong. Photo: mekongasean

Hanoi (VNA) - Growatt, premier producteur et fournisseur de Chine d'onduleurs hybrides à stockage, et le 5e mondial en la matière, vient d’inaugurer son usine d’onduleurs dans le parc industriel Nam Dinh Vu, à Hai Phong.

Cette nouvelle installation produira des onduleurs solaires de stockage et des batteries de stockage avec une capacité annuelle de 500.000 onduleurs et 100.000 batteries.



David Ding, président et chef exécutif de Growatt, a déclaré : «Cette usine au Vietnam est une étape importante dans le plan d'expansion de nos opérations à l’échelle mondiale pour réaliser notre stratégie de mondialisation. Ces dernières années, nous avons investi massivement dans la construction d'un réseau de distribution et de services dans de nombreux pays».



«Dans le contexte de flambée des prix de l'électricité et de l'intérêt croissant des gouvernements et des entreprises pour les énergies renouvelables entraînant une hausse continue de la demande mondiale en solutions d'énergie verte, une expansion de fabrication de l'entreprise est nécessaire. Avec la transition énergétique bien engagée, nous comptons faire progresser nos technologies et étendre notre capacité de fabrication pour permettre aux foyers, aux entreprises et aux communautés du monde entier de bénéficier d'une énergie durable», a-t-il conclu. -CPV/VNA