Hanoï (VNA) – La cérémonie officielle de remise des prix mondiaux VinFuture créé par les Vietnamiens aura lieu le 21 janvier 2022 à l’Opéra de Hanoï.

Cet événement entre dans le cadre de la Semaine scientifique VinFuture tenue du 18 au 21 janvier à Hanoï, avec la participation de scientifiques mondialement connus. L’objectif est de travailler ensemble pour promouvoir l’esprit scientifique et d’innovation au service de l’humanité.



La semaine scientifique VinFuture est un événement important qui accueillera des milliers de scientifiques, de décideurs politiques et d’entrepreneurs du monde entier. Pour la première fois, des scientifiques connus se réuniront au Vietnam pour participer aux quatre principales activités : échange avec le Conseil du Prix et le Comité de Présélection ; colloque intitulé "La science pour la vie" ; cérémonie de remise du premier Prix VinFuture et dialogue avec les lauréats du Prix VinFuture.



Le point d’orgue de cette série d’événements sera la cérémonie de remise du Prix VinFuture, qui se tiendra dans la soirée du 20 janvier à l’Opéra de Hanoï. La cérémonie de remise des prix sera diffusée en direct sur VTV et sur les plateformes internationales pour la science et la technologie.



Le Prix VinFuture comprendra un prix d’une valeur de 70 milliards de dôngs, équivalent à 3 millions de dollars, décerné à l'auteur d'une recherche révolutionnaire qui pourra rendre la vie humaine meilleure et développer un cadre de vie durable pour les générations futures. Trois prix spéciaux, d’une valeur chacun de 11,5 milliards de dôngs, soit 500.000 dollars, seront décernés à des chercheurs ou inventeurs travaillant dans des pays en développement.

Le dialogue avec les lauréats du Prix VinFuture, qui aura lieu le matin du 21 janvier à l’Université VinUni à Hanoï, clôturera la Semaine scientifique VinFuture.

Parallèlement aux principaux événements, VinFuture organisera aussi une semaine scientifique comptant des ateliers universitaires, des expositions, des conférences grand public, etc.



L’organisation annuelle de la Semaine scientifique VinFuture et de la cérémonie de remise des prix VinFuture contribuera à positionner le Vietnam comme une nouvelle destination pour la science et la technologie mondiales, tout en créant les bases d’une connexion multilatérale entre la communauté scientifique et technologique vietnamienne et le monde.



VinFuture, créé par Pham Nhat Vuong - président de Vingroup - et son épouse, Pham Thu Huong, s’attend à exploiter de nouvelles opportunités pour les relations intellectuelles entre les scientifiques, les décideurs politiques et les entrepreneurs, en promouvant une commercialisation saine et en suggérant de nouvelles idées de recherche à haute applicabilité, afin de remplir la mission de VinFuture de servir l’humanité. - VNA