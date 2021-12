Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong lors de la cérémonie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong s'est vu décerner le prix Lénine du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR) lors d'une cérémonie tenue mardi après-midi à Hanoï.

Il s'agit de la plus haute distinction du Parti communiste de la Fédération de Russie et du Parti communiste de l'Union soviétique.

Le vice-président du PCFR Leonid Kalashnikov remet le prix Lénine du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le vice-président du PCFR Leonid Kalashnikov a affirmé que cette distinction exprimait la reconnaissance envers les grandes contributions du secrétaire général du PCV, un activiste politique très apprécié en Russie et dans le monde et ses efforts incessants afin de consolider l'amitié Vietnam-Russie.

Le succès du Vietnam était une preuve éclatante de la réalisation du socialisme.

Le PCFR prend en haute considération avec le PCV et souhaite renforcer la coopération entre les deux Partis, contribuant à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Russie, pour l'intérêt du peuple des deux pays, ainsi que pour la paix, la stabilité de la région et du monde, selon lui.

Pour sa part, le secrétaire général du PCV a apprécié les réalisations obtenues par la Fédération de Russie dans le développement du pays et l'amélioration de sa position internationale, ainsi que le développement du PCFR.

Nguyen Phu Trong a remercié le peuple de l'ex-Union soviétique et de la Fédération de Russie d'aujourd'hui pour ses aides accordées à celui vietnamien. Il a promis, de concert avec le PCFR et les partenaires russes, de consolider et de renforcer le partenariat intégral Vietnam-Russie et les relations d'amitié entre les deux peuples. -VNA