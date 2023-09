Quang Nam (VNA) - Le prince héritier du Japon Fumihito Akishino et la princesse héritière Kiko se sont rendus les 23 et 24 septembre dans la vieille ville de Hôi An et le sanctuaire de My Son - deux sites du patrimoine culturel mondial dans la province centrale de Quang Nam.

Le prince héritier du Japon Fumihito Akishino et la princesse héritière Kiko visitant la vieille ville de Hôi An. Photo: VNA

Visitant la vieille ville de Hôi An dans le cadre de leur visite officielle au Vietnam, le couple princier héritier du Japon a rendu une visite de courtoisie aux dirigeants de la province de Quang Nam.

Phan Viet Cuong, secrétaire du Comité provincial du Parti, les a informés des récents résultats de la coopération entre Quang Nam et les localités japonaises, exprimant son espoir que le prince héritier et la princesse héritière continueront à contribuer à promouvoir l’amitié et la coopération entre le Vietnam et le Japon, ainsi que les relations entre Quang Nam et les partenaires et localités japonaises.

Le prince héritier Akishino a souligné l’importance particulière de sa visite au Vietnam, qui est son premier voyage à l’étranger après la pandémie de Covid-19 et également le premier dans ce pays d’Asie du Sud-Est de la famille impériale japonaise depuis la visite de l’empereur et de l’impératrice du Japon en 2017.

À Hôi An, le couple princier héritier a visité la veille ville, le site des vestiges de Chua Câu (pont-pagode japonais) et une salle d’exposition de la culture japonaise. Ils ont également assisté à une cérémonie du thé et pris des photos de costumes japonais sur les sites de vestiges typiques des relations de plus de 400 ans entre les deux pays.