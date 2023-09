Dà Nang (VNA) - La visite au Vietnam du prince héritier du Japon Fumihito Akishino et de la princesse héritière Kiko à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Japon est une opportunité pour Dà Nang de promouvoir les relations bilatérales et la coopération avec les localités japonaises.

Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, Nguyên Van Quang (à droite, au centre) recevant le prince héritier du Japon Fumihito Akishino et la princesse héritière Kiko. Photo: VNA

Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, Nguyên Van Quang, a fait ces remarques en recevant samedi 24 septembre à Dà Nang le couple princier héritier du Japon.Il a informé ses invités de l’établissement de relations entre la plus grande ville du Centre et de nombreuses localités du Japon et a espéré que ces relations se développeront davantage dans les temps à venir.Le prince héritier Akishino a déclaré que c’était sa première visite à Dà Nang et a souligné l’amitié de la ville de Dà Nang avec des villes japonaises telles que Sakai et Nagasaki.Notant que les relations diplomatiques Vietnam-Japon se trouvent à un bon stade de développement, il a exprimé l’espoir que ces relations s’approfondiront dans un avenir proche.Après Hanoi, le prince héritier Fumihito Akishino et la princesse héritière Kito poursuivent leurs activités à Dà Nang et Quang Nam dans le cadre de leur visite officielle du 20 au 25 septembre au Vietnam. – VNA