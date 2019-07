Vladivostok (VNA) – Les autorités russes ont invité lors d’une table ronde tenue le 12 juillet à Vladivostok les investisseurs asiatiques et vietnamiens à venir s’implanter dans le Primorié, en Russie, affirmant leur dérouler le tapis rouge.

Vue de la table ronde tenue le 12 juillet à Vladivostok. Photo : VNA



Le président russe Vladimir Putin s’intéresse particulièrement au développement de cette région, a déclaré le vice-envoyé présidentiel plénipotentiaire dans le district fédéral d’Extrême-Orient de la Russie, Grigory Kuranov.



La Russie ouvrira grand la porte, est disposée à fournir rapidement des informations officielles pertinentes aux investisseurs pour les attirer dans le district fédéral d’Extrême-Orient, a indiqué le responsable qui s’est exprimé au nom du vice-Premier ministre russe Yury Trutnev.



Le vice-ministre russe du Développement de l’Extrême-Orient, Sergey Tyrtsev, a fait savoir que la localité attire actuellement plus de 25% des investissements étrangers en Russie et que son chiffre d’affaires à l’export a augmenté de 25% en 2018. Elle a déployé ces cinq dernières années plus de 1.600 projets d’une valeur totale de plus de 530 roubles (8,4 milliards de dollars).



Interrogées par l’Agence vietnamienne d’information (VNA), les autorités locales ont estimé que les relations entre la Russie et le Vietnam sont excellentes, indiquant que le Vietnam est le premier pays à avoir signé un accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique (UEEA), qu’ils apprécient hautement le rôle du Vietnam dans l’ASEAN.



Le commerce bilatéral a fortement augmenté depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’UEEA et le Vietnam en octobre 2016. La mise en œuvre effective de cet accord devrait aider les deux pays à atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux à venir dans les temps à venir.



Le commerce entre le Vietnam et la Russie a atteint 4,57 milliards de dollars en 2018, en hausse de 28,63% sur un an, 1,14 milliard de dollars au premier trimestre de 2019, soit une augmentation de 12,4% sur un an.



Actuellement, la Russie se classe au 24e rang sur 129 pays et territoires investissant au Vietnam avec 123 projets représentant un capital social total de plus de 932 millions de dollars, axés principalement sur les industries du pétrole et du gaz et de l’énergie.

Le Vietnam a mené plus de 20 projets en Russie totalisant près de 3 milliards de dollars de capitaux enregistrés, notamment des fermes laitières du groupe TH avec un capital enregistré de 2,7 milliards de dollars. – VNA