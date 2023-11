Le président Vo Van Thuong (droite) et le directeur général d’Apple, Tim Cook. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le président Vo Van Thuong a rencontré le 15 novembre à San Francisco (heure locale) le directeur général d’Apple, Tim Cook.



Tim Cook a déclaré que le Vietnam était impliqué dans la stratégie commerciale particulière de son groupe qui y fabriquait actuellement certains produits tels que Macbook, Ipad, Apple Watch, avec des milliers de travailleurs.



Il a estimé que l'économie numérique du Vietnam connaissait un fort développement. De nombreuses grandes entreprises d’électronique et de technologie du monde et des États-Unis déploient un nombre croissant d’activités d’investissement, de production et d’affaires au Vietnam. Le pays possède des ingénieurs et un personnel technologique hautement qualifiés.



Il a suggéré au Vietnam de continuer à améliorer le système de normes d'application de la technologie 5G, à perfectionner son cadre juridique au service du développement de l’économie numérique, en garantissant notamment la sécurité, la sûreté et la confidentialité des utilisateurs. Il lui a également conseillé d’examiner attentivement les facteurs liés à l’application et au développement de l’intelligence artificielle.



Le président Vo Van Thuong, de son côté, a salué les propositions et les stratégies commerciales d'Apple qui valorisent le marché et la capacité de production du Vietnam. Il a également remercié Apple pour l'expansion de sa production et de ses activités au Vietnam.



Rappelant l’établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, Vo Van Thuong a déclaré qu'il s'agissait d'une excellente opportunité pour Apple d'étendre fortement ses activités d'investissement au Vietnam, en particulier dans le domaine de la haute technologie.



Il a affirmé que l'État et le gouvernement du Vietnam étaient toujours prêts à écouter les idées des entreprises et investisseurs pour améliorer le cadre juridique, les politiques et le climat d’affaires et d’investissement…



Le président a émis le souhait qu'Apple promeuve les investissements dans les localités et participe au développement et à l'application de la technologie 5G au Vietnam.



Le même jour à San Francisco, le chef de l’Etat vietnamien a rencontré le docteur Brendan Nelson, vice-président senior du groupe Boeing, également président de Boeing Global.

Le président Vo Van Thuong (droite) et le docteur Brendan Nelson, vice-président senior du groupe Boeing, également président de Boeing Global. Photo: VNA

Brendan Nelson a affirmé que Boeing s'engageait à construire un écosystème aéronautique au Vietnam, avec l’accent mis sur la construction d’infrastructures aéronautiques, la formation des ressources humaines, la construction d’aéroports et d’installations de réparation et de maintenance d’avions.



Vo Van Thuong a déclaré espérer qu'il y aurait de plus en plus d'activités de coopération entre Boeing et les entreprises vietnamiennes dans les temps à venir. –VNA