Le président Vo Van Thuong (droite) reçoit le président de l’Association d’amitié Kyushu-Vietnam. Photo: VNA Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite dans la préfecture japonaise de Kyushu, le président Vo Van Thuong a reçu le matin du 30 novembre le président l’Association d’amitié Kyushu-Vietnam, Hoshino Hiroshi.

Le chef de l’Etat vietnamien a hautement apprécié les contributions de l’Association d’amitié Kyushu-Vietnam à la promotion des relations entre les deux pays, soulignant que c'était le bon moment pour renforcer la coopération amicale dans les domaines de la science, de la technologie, de l'investissement, de l'éducation et des échanges entre les jeunes dans le cadre du partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Saluant les contributions de l'Association au renforcement de la coopération entre le Vietnam et la région de Kyushu, notamment à travers le programme d'études sur les voyages, il a demandé à l'Association de continuer à soutenir les localités de Kyushu pour renforcer les échanges et la coopération avec les parties vietnamiennes, ainsi que d'aider plus de 50.000 Vietnamiens qui vivent, étudient et travaillent dans la région.

Pour sa part, M. Hoshino Hiroshi a passé en revue de ses activités de coopération avec le Vietnam depuis la création de son Association en 2008, notamment l’organisation de voyages d’études pour les lycéens japonais au Vietnam, la promotion des investissements japon ais au Vietnam via le Centre de promotion de Kyushu créé en 2019 et la promotion de la coopération bilatérale dans le tourisme en ouvrant des vols directs de Fukuoka vers de nombreuses provinces et villes vietnamiennes.

Le président Vo Van Thuong (centre) et des responsables de l’Association d’amitié Kyushu-Vietnam. Photo: VNA

Affirmant que les relations entre Kyushu et des localités vietnamiennes était un exemple de la coopération décentralisée entre les deux pays, M. Hoshino Hiroshi a déclaré que son Association ferait plus d’efforts pour promouvoir la coopération bilatérale et aider la communauté vietnamienne à mieux s’intégrer à la vie sociale locale ainsi que reprendre le programme d'études sur les voyages après un arrêt causé par la pandémie de COVID-19. -VNA