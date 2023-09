Le président Vo Van Thuong et le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) de Cuba, Esteban Lazo Hernández. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu lundi 25 septembre à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) de Cuba, Esteban Lazo Hernández, en visite au Vietnam pour participer à un meeting commémorant le 50e anniversaire de la première visite du leader cubain Fidel Castro dans la zone libérée du Sud, à Quang Tri (septembre 1973).

Cuba attache une grande importance à ses relations traditionnelles spéciales et sa coopération intégrale avec le Vietnam, et souhaite les approfondir, a affirmé le président de l'ANPP, Esteban Lazo Hernandez.

Il a passé en revue la situation récente à Cuba, les difficultés à surmonter, les politiques et les mesures que le Parti et l'État cubains mettent en œuvre pour améliorer les conditions de vie des citoyens, ainsi que certaines orientations pour le développement et l'amélioration de la situation socio-économique.

Esteban Lazo Hernandez a également émis le souhait que le Vietnam continue d'accompagner Cuba, de partager les expériences et leçons apprises de son processus de Renouveau avec le peuple cubain. En outre, Cuba souhaite apprendre des expériences du Vietnam dans l'organisation et la gestion des petites entreprises et accueillir davantage d'investisseurs vietnamiens dans les temps à venir.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Pour sa part, le président Vo Van Thuong a déclaré que le Vietnam était toujours prêt à partager avec Cuba les difficultés et les défis causés par l'embargo, les catastrophes naturelles ainsi que les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19. Dans de nombreux forums régionaux et internationaux, le Vietnam porte toujours le message appelant à la fin de l'embargo à l'encontre de Cuba

A cette occasion, Vo Van Thuong a proposé aux deux parties de collaborer étroitement pour faire progresser substantiellement la coopération intégrale, en mettant en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les mécanismes de coopération existants ; en exploitant efficacement les mécanismes de dialogue et de coopération entre les deux parties ; en promouvant les relations diplomatiques entre les parlements et les activités d'échange entre les peuples.



Il a félicité Cuba pour avoir organisé avec succès le Sommet du Groupe des 77 et de la Chine, avec la Déclaration commune de La Havane, démontrant la contribution positive du pays aux initiatives mondiales et continuant à renforcer sa position sur la scène internationale.

Vo Van Thuong a également convenu d'encourager les entreprises vietnamiennes à investir à Cuba, de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays et de créer des conditions favorables pour que les produits cubains entrent sur le marché vietnamien, et vice versa.



Le président de l'ANPP Esteban Lazo Hernández et sa délégation vont rendre hommage au Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Auparavant, le président de l'ANPP Esteban Lazo Hernández et sa délégation étaient allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. -VNA