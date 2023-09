Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu ce mardi à Hanoï les ambassadeurs de Bulgarie, de la délégation de l'Union européenne (UE), de France et du Kazakhstan, venus lui présenter leurs lettres de créance.

Le président Vo Van Thuong (droite) et l'ambassadeur bulgare Pavlin Todorov. Photo : VNA





En recevant l'ambassadeur bulgare Pavlin Todorov, Vo Van Thuong a demandé aux deux pays d’échanger régulièrement des délégations de haut niveau et de tous les niveaux ; d’accélérer les échanges entre les localités et les peuples. Il a demandé à l'ambassadeur de promouvoir activement les programmes et projets de coopération, notamment dans l'énergie, la haute technologie, la culture, l'éducation et la formation. Il a proposé que les deux pays continuent de coopérer et de se soutenir dans les forums internationaux et multilatéraux.



L'ambassadeur bulgare a déclaré que la Bulgarie attachait de l'importance et s'efforcerait de mettre en œuvre efficacement les documents signés avec le Vietnam, était prêt à coopérer et à soutenir le Vietnam dans l’éducation et l’énergie. L'ambassadeur a souligné que le Vietnam était un partenaire important de la Bulgarie au sein de l'ASEAN.



Le président Vo Van Thuong et l'ambassadeur de l'UE Julien Guerrier. Photo : VNA





En recevant l'ambassadeur de l'UE Julien Guerrier, le chef de l’Etat vietnamien a hautement apprécié le fait que l'ambassadeur avait mentionné de nombreux contenus de coopération entre le Vietnam et l'UE. Le Vietnam fera de son mieux pour mettre en œuvre les contenus de la coopération. Le Vietnam vise notamment à réduire ses émissions à zéro d’ici 2050 et espère que l’UE soutiendra le Vietnam dans la mise en œuvre de cet engagement, a-t-il souligné.



Le diplomate a commenté que depuis son adhésion à l'OMC, le Vietnam avait connu un développement fort et impressionnant. Il a déclaré que le Vietnam occupait une position très particulière tant sur le plan géopolitique qu'économique dans la région et que l'UE souhaitait continuer à soutenir et à coopérer avec le Vietnam dans l'avenir.



Le président Vo Van Thuong et l' ambassadeur français Olivier Brochet. Photo : VNA



En recevant l'ambassadeur français Olivier Brochet, Vo Van Thuong a estimé que les relations entre le Vietnam et la France s’étaient bien développées dans tous les domaines, notamment la culture. Les deux pays promeuvent la coopération en matière de défense et de sécurité. Le président vietnamien a salué et demandé à la France de continuer à maintenir son soutien à l'ASEAN en vue d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Tous les différends entre les parties concernées doivent être résolus par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



Olivier Brochet a déclaré que dans les temps à venir, la France promouvrait la coopération avec le Vietnam dans les sciences et l'éducation, en particulier l'enseignement supérieur et accorderait des bourses de 1,5 million d’euros aux étudiants vietnamiens. Le Vietnam est le troisième pays à recevoir un soutien financier aussi important de la part de la France. La France souhaite promouvoir la coopération avec le Vietnam dans le cadre du partenariat pour une transition énergétique juste.



