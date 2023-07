Le président Vo Van Thuong et son épouse, à la tête d'une haute délégation vietnamienne, à l'aéroport international de Vienne. Photo: VNA



Vienne (VNA) - Le président Vo Van Thuong et son épouse, à la tête d'une haute délégation vietnamienne, sont arrivés à 13h40 dimanche 23 juillet (heure locale) à l'aéroport international de Vienne, pour entamer sa visite officielle en Autriche sur invitation du président autrichien Alexander Van der Bellen.



Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée en Europe comprenant une visite officielle en Autriche, une visite d'État en Italie et une visite au Vatican. Il s'agit également de la première visite en Autriche de Vo Van Thuong en tant que président du Vietnam.

Le président Vo Van Thuong rencontre les ambassadeurs du Vietnam en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en République tchèque, en Suisse, en Hongrie et en Slovaquie. Photo: VNA

Dès son arrivée à Vienne, le président Vo Van Thuong a rencontré les ambassadeurs du Vietnam en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en République tchèque, en Suisse, en Hongrie et en Slovaquie.



Lors de cette réunion, les ambassadeurs ont souligné le rôle, la position et le prestige croissants du Vietnam dans le monde en général et au sein de l'Union européenne (UE) en particulier.



De son côté, Vo Van Thuong a salué les efforts des ambassadeurs et du personnel des représentations vietnamiennes en Europe pour accomplir les missions confiées par le Parti et l'État, contribuant ainsi à renforcer la position et l'image du Vietnam dans la communauté internationale, favorisant les relations entre le Vietnam et l'UE ainsi qu'avec les pays européens.



Le président a demandé au personnel des représentations du Vietnam en Europe de faire de leur mieux pour soutenir les Vietnamiens d'outre-mer, mener efficacement les travaux communautaires et protéger les citoyens vietnamiens.

Le président Vo Van Thuong (droite) et le Prof-Dr Alfred Gerstl, président de l'Association d'amitié Autriche-Vietnam. Photo: VNA

Le même jour, le président Vo Van Thuong a reçu le Prof-Dr Alfred Gerstl, président de l'Association d'amitié Autriche-Vietnam, et des amis autrichiens proches du Vietnam.



Le chef de l'État vietnamien a hautement apprécié les contributions de l'Association d'amitié Autriche-Vietnam dans la mise en œuvre de nombreuses activités contribuant à renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.



Pour sa part, le Prof-Dr Alfred Gerstl a souligné le rôle important du Vietnam dans la politique étrangère de l'Autriche, notamment en matière de coopération commerciale et d'investissement. Rappelant ses précédentes visites au Vietnam, Alfred Gerstl a déclaré se réjouir des réalisations significatives du pays en termes de croissance et de développement économiques. Il a également salué les activités d'échange et de coopération culturelle et artistique entre les deux pays.

Le président Vo Van Thuong rencontre des représentants de la communauté vietnamienne en Autriche et de l'Union des associations des Vietnamiens en Europe. Photo: VNA

En outre, le président Vo Van Thuong a eu une rencontre avec des représentants de la communauté vietnamienne en Autriche, des représentants de l'Union des associations des Vietnamiens en Europe.



Profitant de cette occasion, il a proposé aux représentations vietnamiennes dans les pays européens de continuer d’accorder de l'importance à l’édification d'une communauté vietnamienne en Europe solidaire et prospère, toujours tournée vers la Patrie. Vo Van Thuong a également appelé les Vietnamiens d'outre-mer à respecter la loi du pays d'accueil, à redoubler d'efforts pour préserver et honorer la langue vietnamienne et les traditions culturelles vietnamiennes, à s'intéresser mieux au développement de la jeune génération.



Le même jour, le président vietnamien et sa délégation ont visité le Musée d'histoire de l'art de Vienne. -VNA