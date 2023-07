Hanoi (VNA) - Le président de la République vietnamien Vo Van Thuong a reçu lundi, 3 juillet, à Hanoi, l’ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam qui est venu le saluer au terme de son mandat au pays.

Le président de la République Vo Van Thuong (droite) et le chef de la Délégation de l’Union européenne au Vietnam Giorgio Aliberti. Photo : VNA

Le président a hautement apprécié l'ambassadeur de l'UE au cours du dernier mandat pour avoir apporté de nombreuses contributions importantes à la promotion des relations entre le Vietnam et l'UE, en particulier la signature de l' l'Accord de libre-échange Union européenne – Vietnam (EVFTA) par les deux parties et la promotion de la ratification rapide de l'accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA) par les membres de l'UE.

Ces denières années, le Vietnam met en œuvre les recommandations de l’UE en matière de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU), a souligné le chef de l’État vietnamien, avant d’inviter la Commission européenne à lever le carton jaune imposé aux fruits de mer vietnamiens.



Depuis que le Président Hô Chi Minh a proclamé l’Indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam en 1945, le Vietnam s’emploie toujours à garantir les droits de l’homme, a affirmé Vo Van Thuong, soulignant que la Constitution vietnamienne de 2013 incluait les droits de l’homme.

Concernant les ONG étrangères, le président Vo Van Thuong a également affirmé que le Parti et l’État vietnamiens respectaient et facilitaient les activités des organisations sociales et des ONG étrangères conformément à la loi vietnamienne.



De son côté, Giorgio Aliberti a déclaré que la signature de l'accord de libre-échange Vietnam - UE constituait un jalon important de son mandat. L’UE continuera de presser ses pays membres de ratifier dans les meilleurs délais l’accord de protection des investissements Vietnam – UE, a-t-il souligné.

S’agissant de la question sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le Vietnam est sur la bonne voie, a souligné Giorgio Aliberti. Une délégation de l’UE se rendra en octobre prochain pour travailler avec le Vietnam sur cette question, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Giorgio Aliberti s'est également réjoui de voir que le Vietnam et l'UE coopèrent activement à la transformation verte et apprécie hautement l'engagement du Vietnam à zéro émission nette d'ici 2050 et cela attire les entreprises de l'UE.

L'UE fait confiance au Vietnam, un partenaire important dans ce processus, et s’engage à coopérer avec le Vietnam dans l’adaption au changement climatique, a-t-il souligné. - VNA