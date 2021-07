Hanoï (VNA) – Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a adressé le 22 juillet ses félicitations au Premier ministre japonais, Suga Yoshihide, pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc. Photo: VNA

Dans sa lettre, le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a envoyé au Premier ministre japonais ses chaleureuses félicitations pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 – les grands événements sportifs attendus et suivis par le Vietnam et le monde.

En vue d’organiser solennellement la cérémonie d'ouverture le 23 juillet 2021, le Premier ministre et le peuple japonais ont dû surmonter de nombreux obstacles et difficultés, notamment les impacts sans précédent de la pandémie de COVID-19, a souligné le dirigeant vietnamien.

Nguyen Xuan Phuc a, encore une fois, souhaité un grand succès aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.

L'embrasement de la flamme olympique à Tokyo le 23 juillet sera un grand encouragement pour les amateurs de sports sur la bravoure et la force de l’homme face à la pandémie dans le monde, et en même temps un noble symbole de la volonté et de la résilience du Japon – une nation forte, un pays développé et prospère dans le monde et un partenaire stratégique approfondi du Vietnam. -VNA