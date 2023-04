Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong et le gouverneur général d’Australie David Hurley ont convenu lors de leur entretien, mardi 4 avril à Hanoi, d’échanger sur l’élévation des relations vietnamo-australiennes au niveau de partenariat stratégique intégral en temps opportun.

Le président vietnamien Vo Van Thuong et le général d’Australie David Hurley inspectant la garde d'honneur lors de la cérémonie de bienvenue, à Hanoi, le 4 avril. Photo : VNA



Les deux dirigeants se sont dits satisfaits du développement substantiel et efficace du partenariat stratégique entre les deux pays après 50 ans de relations diplomatiques, notant de nombreux piliers et points lumineux dans les liens bilatéraux tels que la sécurité et la défense, l’économie et le commerce, la science et la technologie, l’éducation et la formation, et les échanges entre les peuples.

Considérant que les deux pays ont encore beaucoup de place et de potentiel de coopération, le chef de l’Etat vietnamien et le gouverneur général d’Australie ont discuté en profondeur des orientations majeures pour renforcer les relations multiformes entre les deux pays.

Ils se sont accordés sur le maintien de la confiance et la consolidation de l’amitié, de la compréhension et du respect mutuels par l’entremise des contacts et échanges, l’organisation des activités commémorant le cinquantenaire des relations diplomatiques, et l’accélération de la mise en œuvre des documents signés.

Le président vietnamien Vo Van Thuong et le général d’Australie David Hurley, et leurs épouses, à Hanoi, le 4 avril. Photo : VNA



Le président vietnamien a invité les deux parties à renforcer leur coopération dans le commere et l’investissement dans l’esprit de la stratégie d’engagement économique renforcé Australie - Vietnam (EEES), au moyen de la facilitation des exportations phares, la promotion des investissements, l’encouragement des entreprises australiennes à investir au Vietnam dans l’énergie, les infrastructures, l’industrie minière, les télécommunications, la finance et la banque, l’agriculture de haute technologie et l’éducation.

Il a demandé à l’Australie de continue à coopérer étroitement dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale, la gestion de l’immigration et la lutte contre la migration illégale ; de contrôler et de traiter les individus et organisations terroristes susceptibles d’utiliser le territoire australien pour mener des activités contre le Vietnam.



Le gouverneur général d’Australie a convenu que les deux parties devraient s’intéresser davantage aux activités culturelles, sportives et aux échanges populaires, y compris l’achèvement rapide des procédures pour le déploiement du protocole d’accord sur le programme de visas agricoles qui cible les agriculteurs vietnamiens, la facilitation des voyages d’études des étudiants vietnamiens en Australie, l’incitation des citoyens australiens à voyager et à étudier au Vietnam dans le cadre du Programme vacances-travail et du Nouveau Plan de Colombo, la promotion du tourisme post-Covid et le réseautage des collectivités.

Vue de l’entretien entre le président vietnamien Vo Van Thuong et le général d’Australie David Hurley, à Hanoi, le 4 avril. Photo : VNA

Il a hautement apprécié la création du Centre Vietnam-Australie à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, et a affirmé continuer à prêter attention et à créer les conditions pour que la communauté vietnamienne en Australie vive, étudie et travaille, crée des associations et des syndicats conformément aux lois locales ; et a, dans le même temps, demandé au Vietnam de continuer de créer des conditions favorables permettant aux citoyens australiens de se rendre au Vietnam pour des voyages, des études, des activités commerciales et d’investissement.

Le président vietnamien a hautement apprécié que l’Australie accorde une haute priorité aux relations avec l’Asie du Sud-Est et le Vietnam, qu’elle attache de l’importance et renforce les relations avec l’ASEAN.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la consultation et la coordination étroite dans les forums régionaux et internationaux, en particulier les Nations Unies, l’ASEAN et les mécanismes dirigés par l’ASEAN. Ils ont réaffirmé l’importance de la paix, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale ; oeuvrant avec d’autres pays pour construire une région stable et prospère, dans le respect de la souveraineté nationale et en garantissant la primauté du droit. – VNA