Fukuoka, 29 novembre (VNA) - Le président vietnamien Vo Van Thuong a reçu le 29 novembre le gouverneur de la préfecture de Fukuoka, Hattori Seitaro, et les dirigeants des préfectures japonaises de Nagasaki, Miyazaki, Saga et Kagoshima, dans le cadre de sa visite officielle en cours dans ce pays d'Asie de l'Est.

Le président vietnamien Vo Van Thuong reçoit le gouverneur de la préfecture de Fukuoka, Hattori Seitaro, et les dirigeants des préfectures japonaises de Nagasaki, Miyazaki, Saga et Kagoshima. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong a hautement apprécié les efforts du gouverneur de la préfecture de Fukuoka et des responsables des localités de la région de Kyushu pour promouvoir la coopération multiforme avec le Vietnam.



Soulignant que le développement des relations Vietnam-



Il a appelé à davantage d'investissements de la part des entreprises de la région de Kyushu au Vietnam, en particulier dans leurs domaines forts tels que la transformation, la fabrication, l'agriculture intelligente et le traitement des eaux usées, ainsi que la coopération dans la formation des ressources humaines.



Les responsables japonais ont récemment informé le président Vo Van Thuong de la coopération entre la région de Kyushu et le Vietnam, affirmant que la région est disposée à renforcer la collaboration avec les localités vietnamiennes et souhaite accueillir davantage de travailleurs et d'apprentis techniques de haute qualité du Vietnam pour travailler dans les préfectures.



Hattori Seitaro a déclaré qu'il souhaitait reprendre le programme de voyages d'études pour les lycéens au Vietnam, renforçant ainsi la compréhension mutuelle entre les jeunes générations des deux pays, tandis que le vice-gouverneur de la préfecture de Kagoshima a affirmé qu'il ferait des efforts pour promouvoir l'ouverture de vols réguliers entre les deux pays. La préfecture de Kagoshima et le Vietnam, renforçant ainsi la coopération économique et touristique entre les deux parties.



Le président Vo Van Thuong a demandé aux autorités des préfectures japonaises de soutenir et de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre, étudier, travailler avec succès et contribuer activement au développement des localités japonaises ainsi qu'aux bonnes relations entre les deux pays. Le président Vo Van Thuong a hautement apprécié les efforts du gouverneur de la préfecture de Fukuoka et des responsables des localités de la région de Kyushu pour promouvoir la coopération multiforme avec le Vietnam.Soulignant que le développement des relations Vietnam- Japon vers un « partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde » ouvrira une nouvelle étape de développement dans les relations entre les deux pays, le dirigeant vietnamien a demandé aux responsables japonais de faire plus d'efforts pour matérialiser le nouveau cadre de relation en promouvant la coopération entre la région de Kyushu et les localités vietnamiennes et en renforçant la coopération avec les provinces de Vinh Long, Binh Thuan et la ville de Can Tho par le biais d'activités d'échange de délégations à tous les niveaux.Il a appelé à davantage d'investissements de la part des entreprises de la région de Kyushu au Vietnam, en particulier dans leurs domaines forts tels que la transformation, la fabrication, l'agriculture intelligente et le traitement des eaux usées, ainsi que la coopération dans la formation des ressources humaines.Les responsables japonais ont récemment informé le président Vo Van Thuong de la coopération entre la région de Kyushu et le Vietnam, affirmant que la région est disposée à renforcer la collaboration avec les localités vietnamiennes et souhaite accueillir davantage de travailleurs et d'apprentis techniques de haute qualité du Vietnam pour travailler dans les préfectures.Hattori Seitaro a déclaré qu'il souhaitait reprendre le programme de voyages d'études pour les lycéens au Vietnam, renforçant ainsi la compréhension mutuelle entre les jeunes générations des deux pays, tandis que le vice-gouverneur de la préfecture de Kagoshima a affirmé qu'il ferait des efforts pour promouvoir l'ouverture de vols réguliers entre les deux pays. La préfecture de Kagoshima et le Vietnam, renforçant ainsi la coopération économique et touristique entre les deux parties.Le président Vo Van Thuong a demandé aux autorités des préfectures japonaises de soutenir et de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre, étudier, travailler avec succès et contribuer activement au développement des localités japonaises ainsi qu'aux bonnes relations entre les deux pays.

Le président vietnamien Vo Van Thuong reçoit le personnel du consulat général vietnamien dans la préfecture de Fukuoka et des représentants de la communauté vietnamienne de la région de Kyushu. Photo : VNA

Le même jour, le président Vo Van Thuong a rencontré le personnel du consulat général vietnamien dans la préfecture de Fukuoka et des représentants de la communauté vietnamienne de la région de Kyushu.



Vu Chi Mai, consulat général du Vietnam à Fukuoka, a déclaré qu'au cours des dernières années, le personnel du consulat général a déployé de grands efforts pour surmonter les difficultés et assumer sa responsabilité d'accomplir avec succès les tâches qui lui sont assignées, notamment en soutenant et en protégeant les citoyens de la région de Kyushu, où plus de 50.000 Vietnamiens vivent, travaillent et étudient.



Le Consulat général a mis en place une équipe d'avocats publics pour assister et protéger les citoyens, et effectuer le travail de communication pour aider la communauté vietnamienne à se conformer à la loi du pays hôte. Elle organise également régulièrement des activités de promotion commerciale et de charité sociale, des échanges culturels et des tournois sportifs pour rapprocher la communauté vietnamienne.



Le président vietnamien a déclaré que le Parti et l'État souhaitent toujours que les Vietnamiens d'outre-mer, notamment ceux du Japon, s'intègrent bien dans la société du pays hôte, maintiennent l'identité culturelle traditionnelle du peuple vietnamien, apportent davantage de contributions à la nation hôte et cultivent l’Amitié Vietnam-Japon.



Il a appelé la communauté vietnamienne de la région de Kyushu à respecter les lois du pays hôte et à promouvoir l'image du peuple vietnamien aux yeux des amis internationaux. - VNA Le même jour, le président Vo Van Thuong a rencontré le personnel du consulat général vietnamien dans la préfecture de Fukuoka et des représentants de la communauté vietnamienne de la région de Kyushu.Vu Chi Mai, consulat général du Vietnam à Fukuoka, a déclaré qu'au cours des dernières années, le personnel du consulat général a déployé de grands efforts pour surmonter les difficultés et assumer sa responsabilité d'accomplir avec succès les tâches qui lui sont assignées, notamment en soutenant et en protégeant les citoyens de la région de Kyushu, où plus de 50.000 Vietnamiens vivent, travaillent et étudient.Le Consulat général a mis en place une équipe d'avocats publics pour assister et protéger les citoyens, et effectuer le travail de communication pour aider la communauté vietnamienne à se conformer à la loi du pays hôte. Elle organise également régulièrement des activités de promotion commerciale et de charité sociale, des échanges culturels et des tournois sportifs pour rapprocher la communauté vietnamienne.Le président vietnamien a déclaré que le Parti et l'État souhaitent toujours que les Vietnamiens d'outre-mer, notamment ceux du Japon, s'intègrent bien dans la société du pays hôte, maintiennent l'identité culturelle traditionnelle du peuple vietnamien, apportent davantage de contributions à la nation hôte et cultivent l’Amitié Vietnam-Japon.Il a appelé la communauté vietnamienne de la région de Kyushu à respecter les lois du pays hôte et à promouvoir l'image du peuple vietnamien aux yeux des amis internationaux. - VNA

source