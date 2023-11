Tokyo, 29 novembre (VNA) - Le président vietnamien Vo Van Thuong a prononcé le 29 novembre un discours politique à la Diète nationale du Japon, dans le cadre de sa visite officielle en cours dans ce pays d'Asie de l'Est.

Lors de la Diète nationale du Japon. Photo : VNA

Le dirigeant a transmis un message aux dirigeants, aux parlementaires et au peuple japonais sur un Vietnam innovant, ouvert et épris de paix qui aspire au développement, ainsi que sur la politique extérieure du pays axée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations, et sur le fait d'être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.



Il a passé en revue les 50 dernières années d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon et a souligné les principales visions et orientations pour mettre en œuvre efficacement le Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.



Le Vietnam est déterminé à travailler avec le Japon pour construire des relations d'amis sincères et de partenaires fiables, une coopération stratégique et un avenir durable, a-t-il affirmé.



Dans son discours, le président de la Chambre des représentants, Nukaga Fukushiro, a qualifié le discours prononcé par le président Vo Van Thuong devant la Diète nationale de marque des relations bilatérales et a souligné que le Vietnam est un partenaire important et irremplaçable du Japon.

La visite du président Vo Van Thuong au Japon avait lieu à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et de l'élévation de ces relations au sein du Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Il s'agit d'une nouvelle étape historique, contribuant à renforcer la relation au potentiel infini, tournée vers l'avenir, atteignant les niveaux régional et mondial, a-t-il déclaré.



Le président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa, a noté que le Vietnam et le Japon partageaient de nombreuses similitudes historiques et culturelles, et a exprimé son espoir que les deux pays poursuivront leur nouveau voyage ensemble dans le nouveau cadre et récolteront de nouvelles réalisations.

Le président vietnamien Vo Van Thuong prononce un discours politique à la Diète nationale du Japon. Photo : VNA

Auparavant, le président Vo Van Thuong avait eu des entretiens avec Nukaga Fukushiro et Otsuji Hidehisa, au cours desquels le dirigeant vietnamien a estimé que l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde reflétait clairement le développement fort, global et substantiel des relations Vietnam-Japon.



Il a hautement apprécié le soutien du corps législatif japonais au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays et a souligné l'importance de la visite d'Otsuji Hidehisa au Vietnam en septembre.



Le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire important et à long terme et souhaite forger des relations plus intégrales et plus intensives, pour le bien de son peuple et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région, a déclaré le dirigeant vietnamien.

Pour sa part, Nukaga Fukushiro s'est réjoui du développement exceptionnel et pratique des relations Vietnam-Japon au cours des dernières.

Otsuji Hidehisa s'est dit impressionné par le développement positif du Vietnam lors de sa visite dans ce pays d'Asie du Sud-Est en septembre et a exprimé son espoir de promouvoir le partenariat stratégique intégral dans tous les domaines et de renforcer les échanges et la coopération étroite entre les organes législatifs des deux pays dans le temps à venir.



A cette occasion, le président Vo Van Thuong et sa suite ont visité la Bibliothèque nationale de la Diète, l'une des plus grandes au monde. Plus tard dans la journée, ils ont quitté Tokyo pour Fukuoka dans le cadre de sa visite officielle.- VNA