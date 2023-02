Le président turc, Tayyip Erdogan, rencontre les équipes de recherche et de sauvetage turques et internationales à Hatay. Photo: VNA

Membres de la mission de secourisme et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam à Hatay. Photo: VNA

Hatay (VNA) - Le président turc, Tayyip Erdogan, a remercié les forces vietnamiennes pour leur soutien opportun et leurs efforts inlassables dans les opérations de recherche et de sauvetage à la suite du séisme du 6 février, lors d’une rencontre à Hatay le 20 février.Le dirigeant turc s’est rendu le 20 février à Antakya, capitale de la province de Hatay, pour adresser ses remerciements aux équipes de recherche et de sauvetage turques et internationales, dont une du ministère vietnamien de la Défense.Il a rencontré le général de brigade Pham Van Ty, chef de la mission de secourisme et de sauvetage de l' Armée populaire du Vietnam en Turquie, également chef adjoint du Bureau du Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe, de recherche et de sauvetage, directeur adjoint du Département de secourisme et de sauvetage (Etat-major général de l'Armée populaire du Vietnam).Le président turc a exprimé sa gratitude aux pays étrangers pour leur aide d'urgence et l'envoi de forces pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage en Turquie, soulignant que le séisme avait montré de nouveau l'importance de la solidarité internationale et que la Turquie garderait toujours à l'esprit ces manifestations d'amitié.La mission de secourisme et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam est arrivée le 13 février dans la ville d'Antakya, province turque de Hatay, une des régions les plus touchées par le récent tremblement de terre