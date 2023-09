Binh Phuoc (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong a demandé mercredi 27 septembre à la province de Binh Phuoc (Nord) à redoubler d’efforts dans le travail de maintien de la sécurité et de la défense ainsi que dans les affaires étrangères et la réforme judiciaire.

Le président Vo Van Thuong (debout) lors de la séance de travail avec laermanance du Comité du Parti de la province de Binh Phuoc. Photo: VNA

Étant la plus grande province de la Région économique clé du Sud, Binh Phuoc jouit d’une position géographique stratégique et est la porte d’entrée des échanges économiques, culturels et sociaux entre le Sud-Est, le delta du Mékong et les Hauts Plateaux du Centre et le Cambodge.

Au cours de sa séance de travail avec la permanance du Comité du Parti de la province de Binh Phuoc, le chef de l’État a demandé à Binh Phuoc de continuer à bien appréhender les politiques et les lignes directrices du Parti en matière de défense, de sécurité et d’action extérieure liées au développement socio-économique et de les concrétiser par ses plans, ses programmes d’action et ses solutions appropriées.

L’objectif consiste à défendre fermement la souveraineté territoriale, la sécurité nationale, l’ordre et la paix sociaux, à lier étroitement le maintien de la défense et de la sécurité au développement socio-économique et à l’amélioration de la vie de la population, en particulier dans les zones de minorités ethniques et défavorisées, a-t-il indiqué.

La province devrait renforcer la saisie, l’analyse, l’évaluation et la prévision de la situation relative à la défense et à la sécurité pour agir en conséquence, a-t-il souligné.

Le président a appelé à améliorer la force globale, l’état de préparation au combat, de gérer strictement les frontières et les zones intérieures, à répondre efficacement aux défis de sécurité non traditionnels, à bien réaliser les tâches de protection civile, d’intervention en cas de catastrophe naturelle, de recherche et de sauvetage.

Il a également demandé à la province de continue de promouvoir davantage les bonnes relations traditionnelles vietnampo-cambodgiennes, de renforcer la coordination entre l’action extérieure, la défense et la sécurité, en assocition avec le développement économique, culturel et social avec le Cambodge.

Concernant la réforme judiciaire, le président a déclaré que Binh Phuoc devait bien mettre en œuvre la résolution n°27 sur l’édification et le perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam en se basant sur la situation actuelle de la province. – VNA