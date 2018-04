Hanoi (VNA) - A l’occasion du 43e anniversaire de la libération du Sud et la réunification du pays (30/4/1975 - 30/4/2018), le président Trân Dai Quang a écrit un article intitulé "Promouvoir la force de la volonté d’unification nationale et de l’aspiration à la paix dans l’œuvre de rénovation, d’édification et de défense de la Patrie".

Le président Trân Dai Quang. Photo: VNA

Dans son article, le chef de l’Etat a souligné que l’offensive générale du Printemps 1975 qui culmine avec la campagne historique Hô Chi Minh, a totalement libéré le Sud, réunifié le pays, achevant avec succès la résistance anti-américaine pleine de sacrifices et de soufrances mais extrêmement héroïque et glorieuse du peuple vietnamien.

En célébrant le 43e anniversaire de la libération du Sud et la réunification du pays, nous sommes fiers de jeter un regard rétrospectif sur la longue lutte révolutionnaire glorieuse que notre peuple a menée sous la direction du Parti.



D’un peuple vivant sous la domination étrangère, notre peuple s’est dressé vaillamment, a vaincu les colonialistes français puis les impérialistes américains, a fait entrer le Vietnam dans l’ère d’indépendance, de liberté, d’unité, progressant vers le socialisme. Avec les glorieuses victoires, notre peuple a contribué à la réalisation du noble idéal dont rêve l’humanité : indépendance, liberté, prospérité et bonheur pour le peuple.

43 ans se sont écoulés, mais la grande victoire de la résistance anti-américaine s’est inscruté à jamais dans l’histoire de la nation comme le plus éclatant exploit, la volonté d’unification nationale et l’aspiration à la paix restent un bien inestimable, apportant son appoint de force au Parti, au peuple et à l’armée vietnamiens dans l’œuvre de rénovation, d’édification et de défense de la Patrie.

À chaque étape de développement de la Révolution vietnamienne est liée à la vie et à l’œuvre révolutionnaire nobles du grand Président Hô Chi Minh. Il est un exemple modèle : volonté révolutionnaire vaillante, esprit d’indépendance, autonomie, humanisme noble, amour pour camarades et compatriotes, application, économie, intégrité, droiture, dévouement total à la cause publique, désintéressement, modestie, conviction dans l’avenir radieux de la nation. La pensée, la vertue, le style Hô Chi Minh éclairont à jamais l’œuvre révolutionnaire du Parti et du peuple vietnamiens.

Après plus de 30 ans de rénovation, le Vietnam a accompli de grandes performances pour devenir un pays en développement à revenu intermédiaire, qui accélère l’industrialisation, la modernisation et l’intégration internationale.



Parallèlement à une croissance économique satisfaisante, le Vietnam développe progressivement l’économie de marché à orientation socialiste. La stabilité socio-politique est assurée. La défense nationale et la sécurité sont renforcées. La vie matérielle et culturelle des Vietnamiens est améliorée. La démocratie socialiste se développe. L’union nationale est consolidée. L’édification du Parti, de l’Etat de droit socialiste et du système politique est accélérée.

L’indépendance nationale, la souveraineté, l’unité, l’intégrité territoriale et le régime socialiste sont défendus. Les relations extérieures s’élargissent et s’approfondissent. Le statut et le prestige du Vietnam sur la scène internationale s’améliorent.

En 2017, le Vietnam a obtenu des résultats importants, notamment en matière socio-économique, diplomatique, de défense, sécurité et d’édification du Parti. Pour la première fois depuis des années, le Vietnam a accompli et dépassé tous les 13 objectifs de développement socio-économique fixés par l’Assemblée nationale.

Outre la stabilité économique, le pays a réussi à maîtriser l’inflation et a atteint ses objectifs économiques. Plusieurs acquis encourageants ont été obtenus en matière de réduction de la pauvreté, et de santé. L’édification d’un Parti et un système politique transparents et puissants, ainsi que la lutte contre la corruption et les gaspillages, ont abouti à des résultats importants qui ont permis de consolider la confiance de la population et étaient appréciés de la communauté internationale. Il s’agit des bases importantes pour que le Vietnam continue le Renouveau et le développement durable en confirmant la poursuite de la voie pour le socialisme.

En l’honneur du 43e anniversaire de la libération du Sud et de la réunificiation nationale, et de la Fête du Travail, le président Trân Dai Quang a appelé les Vietnamiens à promouvoir la créativité et l’innovation dans leur travail afin de remporter de nouveaux succès vers l’objectif "Un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et moderne, qui avance à pas sûrs vers le socialisme". -VNA