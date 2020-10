Le président de la République tchèque Miloš Zeman (droite) et l'ambassadeur vietnamien Thai Xuan Dung (Photo: VNA)



Prague, 22 octobre (VNA) - Le 21 octobre, le président de la République tchèque Miloš Zeman a salué le développement solide de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec le Vietnam.

Lors d'une réception pour l'ambassadeur vietnamien Thai Xuan Dung venu présenter ses lettres de créance, le président a rappelé sa visite au Vietnam dans le passé et a salué les réalisations que ce pays a enregistrées en matière de développement socio-économique, en particulier dans la sphère économique.

Le dirigeant a également exprimé ses bonnes impressions sur la communauté vietnamienne de la République tchèque, affirmant qu'elle s'était bien unie et s'est bien intégrée dans le pays hôte.

Pour sa part, l'ambassadeur Thai Xuan Dung a adressé les compliments du Secrétaire général du Parti et président d'État Nguyen Phu Trong au président tchèque.

Il a remercié l'État et le peuple tchèques pour leur soutien précieux et efficace, et le président pour ses bons sentiments à l'égard du Vietnam, affirmant que le Vietnam souhaitait développer l'amitié séculaire et la coopération globale avec la République tchèque.

L'ambassadeur a exprimé le souhait que l'État, le gouvernement et le président tchèques continuent de faciliter l'intégration de la communauté vietnamienne dans la société d'accueil.

Il a déclaré qu'il ferait tout son possible pour contribuer à faire progresser les relations bilatérales vers un nouveau sommet, pour des intérêts communs et pour la paix, l'amitié et la coopération entre les peuples des deux pays.

Il a suggéré aux deux pays d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau et de concrétiser efficacement les accords signés dans le cadre de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) afin d'augmenter le commerce bilatéral.

L'ambassadeur s'est également engagé à intensifier la coordination avec les agences compétentes du pays et les autorités tchèques afin de créer les conditions optimales permettant à la communauté vietnamienne de stabiliser sa vie en République tchèque. -VNA