Séoul, 11 juillet (VNA) – A l’issue de sa visite d’Etat en Inde, le président sud-coréen Moon Jae-in est arrivé mercredi 11 juillet à Singapour pour une visite d’Etat de trois jours.

Le président Moon Jae-in et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong échangent une poignée de main le 14 novembre 2017 au Philippine International Convention Center (PICC) à Manille, lors de leur premier sommet bilatéral. Photo: Yonhap

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en République de Corée, il s’agit de la première visite d’Etat à Singapour d’un président sud-coréen en 15 ans.

Durant son séjour à Singapour, le président sud-coréen s’entretiendra avec son homologue singapourien Halimah Yacob et le Premier ministre Lee Hsien Loong. Ils se pencheront sur les détails de l’Initiative de paix pour la péninsule coréenne et l’avenir de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN). Après l’entretien avec le Premier ministre Lee Hsien Loong, les deux parties devront signer nombre de protocoles d’accord (MoU) et une déclaration commune.

Le président Moon Jae-in prendra part au forum d’affaires République de Corée – Singapour et rencontrera des résidents sud-coréens à Singapour.

Auparavant, dans le cadre de sa visite d’Etat de quatre jours en Inde, le président Moon Jae-in s’est entretenu mardi 10 juillet à New Delhi avec son homologue indien Narendra Modi. Les deux dirigeants ont convenu de porter les échanges commerciaux bilatéraux de 20 milliards de dollars actuellement à 50 milliards d’ici 2030 et d’accélérer les efforts communs pour la paix sur la péninsule coréenne comme dans la région. -VNA