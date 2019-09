Le président de la République de Corée, Moon Jae-in, et son épouse ont entamé le 1er septembre une tournée en Asie du Sud-Est. Photo: VNA



Séoul (VNA) - Le président de la République de Corée, Moon Jae-in, s'est rendu le 1er septembre en Thaïlande, le premier pays dans sa tournée d'une semaine dans trois pays d’Asie du Sud-Est, outre le Myanmar et le Laos.

Il s'agit de la première visite officielle d'un président sud-coréen en Thaïlande et au Myanmar depuis 2012 et de la toute première visite d'État au Laos.

Le président sud-coréen, Moon Jae-in (à gauche) s'entretient à Bangkok avec le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-cha. Photo: VNA



Moon Jae-in va discuter avec le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha des mesures pour promouvoir la coopération bilatérale et créer une nouvelle force de développement, et aussi de l'organisation du Sommet République de Corée-Mékong et du Sommet République de Corée-ASEAN, prévus en novembre à Busan.

Le président sud-coréen Moon Jae-in se rendra au Myanmar le 4 septembre, où il rencontrera la conseillère d'Etat Aung San Suu Kyi et le président Win Myint.

Lors de la visite d'Etat au Laos à partir du 5 septembre, le président de la République de Corée rencontrera le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président laotien, Bounnhang Vorachith et le Premier ministre Thongloun Sisoulith. -VNA