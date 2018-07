Le président sud-coréen Moon Jae-in lors du Forum d'affaires Singapour - République de Corée. Photo : Yonhap/VNA



Hanoï (VNA) – Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré le 13 juillet que son pays et l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) étaient des partenaires pour la paix et la prospérité commune.

Lors de sa visite à Singapour, le chef de l’Etat sud-coréen a indiqué que la Nouvelle politique Sud (New Southern Policy) de Séoul avait pour objet de développer des partenariats en faveur des peuples, de la paix et de la prospérité commune entre la République de Corée et les pays d’Asie du Sud-Est, dont Singapour.

Le dirigeant sud-coréen a particulièrement apprécié les efforts continus des dirigeants de Singapour pour la paix, en ce qu'ils ont permis l'accueil du sommet historique entre la République populaire démocratique de Corée et les Etat-Unis en juin dernier.

L’ASEAN a été fondée en 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres : Indonésie, Brunei, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Singapour, Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam. -VNA