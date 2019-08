Photo: PNA



Manille (VNA) - Le président Rodrigo Duterte vient de signer la loi philippine sur l’espace (RA 11363) permettant de créer l’Agence spatiale philippine (PhilSA).

En signant la nouvelle loi, Rodrigo Duterte a reconnu le «besoin urgent de créer une stratégie cohérente et unifiée de développement et d'utilisation de l'espace afin de suivre le rythme des autres pays en matière de science et de technologie spatiales».

En vertu de la loi, PhilSA s’occupera de toutes les questions et activités nationales liées à l’espace, aux applications scientifiques et technologiques spatiales. PhilSA planifiera, élaborera et promouvra le programme spatial national conformément à la politique spatiale des Philippines.

La loi permet également d’établir également la politique spatiale philippine, qui constituera la première feuille de route stratégique du pays en matière de développement de l’espace ainsi que concrétisera l’objectif des Philippines de devenir un pays dotant d’une capacité spatiale dans la prochaine décennie.



Elle accordera la priorité à l’application des sciences et des technologies spatiales susceptibles de traiter les problèmes nationaux, à la promotion de l’utilisation efficace des ressources et des actifs spatiaux ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures visant à améliorer la qualité des ressources humaines, à renforcer la défense nationale et la coopération internationale.

Elle se concentrera également sur six domaines clés: la sécurité nationale et le développement; la gestion des risques et les études climatiques; la recherche et le développement spatiaux; le renforcement des capacités de l'industrie spatiale; l’éducation et la sensibilisation spatiales; la coopération internationale.



En outre, la loi permet de créer également le conseil spatial philippin (PSC), qui sera le principal organe consultatif chargé de la coordination et de l’intégration des politiques, programmes et ressources affectant les applications scientifiques et technologiques spatiales. -VNA