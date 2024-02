Le président Vo Van Thuong apprécie les résultats obtenus par le personnel de l’hôpital pédiatrique n°1 (Nhi Dong 1) à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président Vo Van Thuong a visité le 22 février l’hôpital pédiatrique n°1 (Nhi Dong 1) à Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion de la Journée des médecins vietnamiens (27 février).

Avec 1.768 cadres et employés et une capacité de 1.500 lits chaque jour, l'hôpital dessert jusqu'à environ 5.000 patients pendant les périodes de pointe. Grâce à beaucoup d'efforts et d'efforts, l'hôpital a réduit le taux de mortalité des patients à seulement 0,3 %.

Il a pour objectif de développer une pédiatrie spécialisée avec 5 priorités : néonatalogie, réanimation d'Urgence, chirurgie Interventionnelle, cardiologie pédiatrique et maladies Infectieuses.

Il s'est distingué et est désormais au niveau des autres pays de la région grâce à ses interventions cardiaques qui permettent de sauver les enfants prématurés.

Récemment, les médecins de l'hôpital et de l'hôpital Tu Du ont fait du premier cas d'intervention cardiovasculaire fœtale au Vietnam en faceur d’un bébé de 32 semaines présentant une anomalie sans trou de valvule pulmonaire. Il s'agit du premier cathétérisme cardiaque fœtal au Vietnam et en Asie du Sud-Est.

Le président Vo Van Thuong a apprécié les efforts et les résultats obtenus par le personnel de cet établissement médical ces derniers temps.

Le président Vo Van Thuong à l’hôpital pédiatrique n°1 (Nhi Dong 1) à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Il a souhaité voir les médecins et infirmières maximiser les réalisations obtenues au cours des dernières années ; redoubler d’efforts de continuer à récolter de nouveaux succès ; continuer à élargir la coopération internationale dans la région et dans le monde ; maximiser les progrès scientifiques et technologiques dans la gestion et le traitement.

L'hôpital devrait davantage guider et soutenir les établissements médicaux de niveau inférieur dans le traitement des cas difficiles, contribuant ainsi à réduire la surcharge des hôpitaux aux niveaux supérieurs, a déclaré le président Vo Van Thuong.

A cette occasion, il a demandé également aux autorités municipales d’améliorer le niveau de vie du personnel de l’hôpital, de moderniser ses infrastructures et d’accorder davantage d’attention à la formation du personnel. -VNA