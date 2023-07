Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong a remis vendredi 14 juillet à Hanoi une décision sur la nomination de Nguyên Hông Nam, juge principal et vice-président du Tribunal populaire supérieur à Hanoi, en tant que juge à la Cour populaire suprême.

Le président Vo Van Thuong (à droite) remet la décision de nomination au juge Nguyên Hông Nam. Photo: VNA

Félicitant Nguyên Hông Nam pour sa nomination, le président Vo Van Thuong a souligné que dans l’appareil d’État, le tribunal populaire occupe une position et joue un rôle très importants.

Le chef de l’Etat a demandé à Nguyên Hông Nam de maintenir l’esprit de respect de la loi dans le jugement, de préserver et de protéger la loi, et d’assurer l’équité et l’objectivité.

Chaque jugement et décision du tribunal doivent être des normes juridiques et avoir pour effet d’éduquer et de sensibiliser au respect de la loi, de soumettre les criminels et de créer un consensus dans la société, a-t-il déclaré.

Nguyên Hông Nam a exprimé son honneur d’assumer ce rôle, promettant de pratiquer continuellement ses vertus politiques et sa moralité révolutionnaire, d’étudier activement pour améliorer ses compétences professionnelles et de toujours maintenir l’esprit de servir la Patrie et le peuple. – VNA