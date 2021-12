Le président Nguyen Xuan Phuc remet l'Ordre du Travail de deuxième classe à la Maison d'édition de la Police populaire. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a assisté jeudi matin à la cérémonie marquant les 75 ans du premier numéro du journal « Công An Nhân Dân » (Police populaire), les 40 ans de la fondation de la maison d’édition et les 10 ans de la chaîne de télévision de la Police populaire.

Le chef de l’Etat a félicité ces organes pour leurs réalisations obtenues ces dernières années. Il leur a demandé de continuer à jouer le rôle pionnier dans l’information et la communication en matière de sécurité nationale, de souveraineté nationale, de garantie de l'ordre social et de la sécurité.

Les organes de presse et d’édition de la Police doivent être pionniers dans l'information, la sensibilisation, la lutte contre les manifestations de la dégradation en termes de pensée politique, de moralité et de mode de vie, les phénomènes d'«auto transformation» et d'«auto évolution », ainsi que la prévention et la lutte contre la corruption, les opinions erronées et hostiles, etc.

Soulignant le danger de la cybercriminalité, le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que ces organes devaient fournir des analyses profondes et claires, aidant ainsi les lecteurs à améliorer leur vigilance et à prendre de bonnes habitudes pour le développement de la société.

Les travaux de politique et d’idéologie sont un outil très important dans la protection des fondements idéologiques du Parti, aux côtés des autres tâches importantes du secteur de la sécurité publique, a-t-il souligné.

A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a remis des Ordres du Travail à ces organes du ministère de la Sécurité publique. -VNA