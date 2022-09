Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc et une haute délégation du Parti et de l’État ont quitté Hanoi dimanche 25 septembre pour le Japon afin d’assister aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo à Tokyo du 25 au 28 septembre.



L’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo est décédé le 8 juillet dernier, à l’hôpital de l’Université de médecine de Nara dans la préfecture de Nara, quelques heures après avoir été blessé par balles en pleine rue alors qu’il faisait campagne pour un candidat du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir dans la préfecture.



Abe Shinzo, 67 ans, était le le plus ancien Premier ministre japonais. Il est resté à ce poste de 2006 à 2007 puis de 2012 à 2020.

Il a signé la déclaration conjointe Japon-Vietnam "Vers un partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie" en 2006, établissant la première étape du partenariat stratégique entre les deux pays, et a signé une autre déclaration conjointe portant les liens au niveau de partenariat stratégique étendu pour paix et prospérité en Asie en mars 2014.

Dans son message de condoléance envoyé le 8 juillet au gouvernement et au peuple japonais, le Premier ministre Pham Minh Chinh, au nom des dirigeants du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam, a transmis ses plus attristées condoléances au gouvernement et au peuple japonais et à la famille de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo.

Il a exprimé sa gratitude pour l’affection particulière et le soutien précieux que l’ancien Premier ministre Abe Shinzo a apportés au Vietnam et à son peuple ainsi qu’au partenariat stratégique étendu entre le Vietnam et le Japon. – VNA