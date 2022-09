*

Hanoï, 7 septembre (VNA) - Le président philippin Ferdinand Marcos effectue une visite d'État de deux jours à Singapour à partir du 6 septembre à l'invitation de la présidente singapourienne Halimah Yacob.



Il s'agit de la première visite de Ferdinand Marcos à Singapour en tant que président après sa victoire électorale en mai dernier.



La visite réaffirme les liens chaleureux et de longue date entre Singapour et les Philippines, qui sont consolidés par une coopération solide dans de nombreux domaines et des liens interpersonnels florissants, a déclaré le ministère singapourien des Affaires étrangères.



Le dirigeant philippin doit avoir des entretiens séparés avec la présidente singapourienne Halimah Yacob et le Premier ministre Lee Hsien Loong sur les relations bilatérales, en particulier dans le domaine économique.



Les dirigeants des deux pays assisteront à la signature de plusieurs accords dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et de la protection des données personnelles.



Singapour est le premier partenaire commercial des Philippines au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). La valeur d’échanges commerciaux bilatéraux en 2021 a atteint 23,2 milliards de dollars singapouriens (environ 16,5 milliards de dollars américains), soit une augmentation moyenne de 17,2% par an.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source