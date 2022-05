Le président Nguyen Xuan Phuc et la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'invitation du président Nguyen Xuan Phuc, la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou effectue une visite officielle au Vietnam du 15 au 19 mai 2022. Les deux présidents ont eu le 16 mai un entretien.



Lors de cet entretien, la présidente Katerina Sakellaropoulou a affirmé que la Grèce attachait une grande importance au rôle croissant du Vietnam dans la région et dans le monde, et souhaitait renforcer sa coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.



Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les contacts et l’échange de délégations à tous les niveaux. A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a remercié la Grèce pour son aide précieuse dans la fourniture de vaccins au Vietnam dans la lutte contre le COVID-19.



Ils se sont réjouis que malgré les impacts du COVID-19, les échanges commerciaux entre leurs pays aient atteint 447 millions de dollars en 2021, soit une hausse annuelle de 33% et le double du taux de croissance de 15% des échanges entre le Vietnam et l'Union européenne (UE).



Nguyen Xuan Phuc et Katerina Sakellaropoulou ont convenu de faire des efforts conjoints pour promouvoir des relations économiques bénéfiques aux deux parties, de créer des conditions favorables pour que les milieux d'affaires des deux pays développent des partenariats, notamment dans les secteurs de la construction navale, des services de transport maritime, de l'énergie, de l’agriculture... Ils ont en outre décidé de promouvoir les négociations pour finaliser le cadre juridique de l'accord de non-double imposition et l'accord sur le transport maritime.



Les deux parties ont également été unanimes à intensifier la coopération dans plusieurs autres secteurs, dont la défense, la sécurité, la culture, l’éducation, les sports, le tourisme et les échanges entre les deux peuples.



Dans un esprit de compréhension mutuelle, de franchise et de confiance mutuelle, les deux parties ont convenu de continuer à coopérer étroitement dans les forums internationaux et régionaux, notamment pour répondre aux défis non traditionnels tels que les épidémies et le changement climatique, dans les cadres des Nations Unies, du Dialogue Asie-Europe (ASEM) et de la coopération ASEAN-UE.



La présidente grecque a affirmé que son pays soutenait le renforcement de la coopération entre le Vietnam et l’UE, ainsi que l’exploitation des grands potentiels de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour contribuer à la forte croissance des échanges entre le Vietnam et la Grèce.



De son côté, le chef de l’Etat vietnamien a déclaré apprécier l’approbation par la Grèce de l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA). Il a demandé à la Grèce de soutenir et de promouvoir la suppression par l'UE du carton jaune imposé à la pêche vietnamienne.



Les deux dirigeants ont discuté d’affaires internationales et régionales d'intérêt commun, notamment le maintien de la paix et de la stabilité, et la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation dans des régions sur la base du respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Lors de la conférence de presse conjointe donnée après leur entretien, les deux président ont souligné que les deux parties avaient convenu de travailler en étroite collaboration pour porter les relations Vietnam - Grèce à une nouvelle hauteur. -VNA